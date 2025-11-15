Continúa operativo para extinguir fuego en Ezeiza, tras explosión que causó quince heridos

Buenos Aires, 15 nov (EFE).- Numerosas dotaciones de bomberos trabajan este sábado para extinguir el fuego en el municipio de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, a doce kilómetros del aeropuerto internacional Ministro Pistarini, el más importante del país suramericano, tras una fuerte explosión en un polígono industrial que levantó llamas de hasta veinte metros y causó al menos quince heridos.

La explosión se produjo el viernes por la noche en un complejo industrial de la localidad de Carlos Spegazzini, municipio de Ezeiza y, según informó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, provocó quince heridos leves, que ya se encuentran fuera de peligro.

El operativo está a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia y comprende numerosas dotaciones de bomberos provenientes de las localidades aledañas, así como efectivos de la Policía Federal y la Cruz Roja.

Se prevé que las tareas de extinción del fuego podrían prolongarse entre 24 y 36 horas más.

Los vuelos en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini se encuentran en su mayoría normalizados, después de las demoras, desvíos y cancelaciones sufridas durante la madrugada y primeras horas de la mañana de hoy.

Según informó la municipalidad de Ezeiza, el incidente comenzó con un incendio seguido de una detonación en la planta de la empresa Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos, aunque aún no existen hipótesis firmes sobre las causas del mismo.

El fuego se extendió a empresas lindantes como Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón.

El operativo de los cuerpos de Bomberos se centra actualmente en proteger a la empresa Flamia, la cual almacena productos altamente inflamables, para evitar una mayor propagación.

El incendio levantó llamas de hasta veinte metros y, según informó la Municipalidad de Ezeiza, pese a la preocupación inicial por la densa nube negra registrada, no se detectan signos de propagación de contaminación química en el aire, ni se han recibido llamados por síntomas de intoxicación en la población.

Según relataron vecinos de la zona a medios locales, la onda expansiva de la explosión generó daños en sus hogares; les rompió cristales y techos y produjo temblores, incluso a varios kilómetros de distancia.

El tránsito en uno de los principales accesos al aeropuerto, la autopista Cañuelas-Ezeiza, se encuentra interrumpido para facilitar el trabajo de las autobombas y del personal de emergencia. EFE

