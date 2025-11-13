Continúan las protestas en Túnez para exigir el cierre de un complejo químico contaminante

2 minutos

Túnez, 13 nov (EFE).- Cientos de personas protestaron este jueves ante un tribunal de Gabes, en la costa este de Túnez, donde estaba prevista una audiencia -aplazada hasta el próximo día 20- para evaluar el cese de la producción en un complejo químico contaminante, como medida provisional a la espera de su desmantelamiento definitivo, como reclaman los ciudadanos de la región.

La sesión, que se había fijado inicialmente para el pasado 23 de octubre, fue aplazada por segunda vez, cambio de fecha que tomó por sorpresa a los manifestantes que se dieron cita frente al Tribunal de Primera Instancia de Gabes, con el fin de exigir el cierre de las factorías del complejo, un reclamo que se ha hecho constante desde hace un mes.

El último aplazamiento se otorgó, igual que el primero, a petición de la defensa que, durante su alegato, argumentó que necesitaba más tiempo para preparar la sesión, según informó la radio Mosaique.

Los reclamos de cierre del complejo, que emite gases tóxicos que provocaron daños respiratorios a cientos de personas, además de daños ambientales, se intensificaron en las últimas semanas con manifestaciones multitudinarias en la localidad y una huelga general llevada a cabo el pasado 21 de octubre en la región.

En la protesta de hoy, los participantes se concentraron para apoyar a los abogados demandantes, que piden la paralización de la producción, como medida provisional, a la espera de una resolución final que conduzca al desmantelamiento definitivo del complejo químico, en el que predomina la industria del fosfato.

Pese a las peticiones de cierre de los ciudadanos y numerosas organizaciones, el Gobierno no ha planteado la posibilidad de desmantelar las instalaciones, sino que prevé reactivar seis proyectos por valor de 200 millones de dinares (59 millones de euros), para poner fin a las emisiones de gases tóxicos y que las factorías continúen la producción.

El Consejo Regional de Médicos de Gabes, que calificó de «inaceptable» la continuidad de las actividades del complejo químico, alertó de los «catastróficos y graves efectos para la salud» y los daños «evidentes» causados «a lo largo de sucesivas décadas» y acentuados desde el pasado septiembre. EFE

