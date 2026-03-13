Continúan los ataques de Irán e Israel, muere un militar francés en Irak

afp_tickers

5 minutos

Francia anunció este viernes la muerte de uno de sus soldados en el Kurdistán iraquí, el primero desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, donde Irán e Israel prosiguen sus ataques.

Explosiones inusualmente fuertes sacudieron Teherán el viernes por la mañana, según periodistas de AFP, después de que el ejército israelí anunciara una nueva «ola de ataques a gran escala» en la capital iraní.

En el frente económico, la explosión de los precios del petróleo llevó a Estados Unidos a flexibilizar parcialmente las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania, permitiendo temporalmente la venta de su petróleo almacenado en barcos.

Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que derrotar al «imperio del mal» de Irán es más importante que el aumento de los precios del crudo.

El petróleo se mantuvo el viernes por encima del precio de referencia de 100 dólares, a pesar de la liberación récord de reservas de crudo, y la Agencia Internacional de la Energía advirtió que la guerra podría provocar «la mayor interrupción del suministro» en la historia del sector.

La contienda bélica, que comenzó el 28 de febrero con los ataques estadounidenses e israelíes que mataron al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, entrará en su tercera semana el sábado.

Francia, con tropas en la zona aunque no participa en la campaña de bombardeos contra Irán, informó de la primera baja en sus filas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que un militar ha muerto en un ataque en la región iraquí de Erbil que también causó heridas a otros soldados.

Macron no dio detalles, pero su ejército dio cuenta de un ataque de drones contra una base en la que tropas francesas participaban en un entrenamiento con fuerzas iraquíes.

Sin reivindicar el ataque, un grupo armado iraquí y proiraní, Ashab al Kahf, anunció el viernes que a partir de ahora apuntaría a «todos los intereses franceses» en la región debido al despliegue del portaaviones «Charles de Gaulle».

En otra parte de Irak, un avión de reabastecimiento estadounidense se estrelló sin que se debiera, según Washington, «a fuego hostil ni a fuego amigo».

El ejército iraní afirmó que el avión fue alcanzado por un misil disparado por movimientos armados proiraníes y que toda la tripulación ha muerto.

– Drones en el Golfo –

Irán e Israel continúan sus ataques el viernes, en el día de las marchas conocidas como la Jornada de Al Qods, lanzadas en 1979 por la república islámica en protesta contra el control israelí de Jerusalén y en apoyo a los palestinos.

El ejército israelí dijo haber llevado a cabo una nueva serie de ataques contra infraestructuras en Teherán y contra puestos de los basij, una milicia aliada al poder.

Israel dice haber alcanzado en un día más de 200 objetivos en Irán, incluidos lanzadores de misiles y sistemas de defensa.

«La gente está intentando desesperadamente retirar sus ahorros de los bancos», declaró a la AFP una mujer de 30 años de Kermanshah, en el oeste de Irán. «Ahora el pan está racionado. La población está muy tensa e indignada», explicó.

En su territorio, las autoridades israelíes pidieron a la población que se refugie de los misiles iraníes, que siguen cayendo.

Al menos dos personas resultaron heridas en el norte del país, según el Magen David Adom, equivalente local de la Cruz Roja.

En otro frente, Líbano, el ejército israelí asegura haber golpeado en Beirut a un miembro del movimiento proiraní libanés Hezbolá, que ha reivindicado ataques con cohetes contra su territorio.

En el Golfo prosigue la sucesión de ataques iraníes contra monarquías petroleras, algunas de las cuales albergan bases estadounidenses.

Periodistas de AFP escucharon explosiones en Dubái, cuyo centro estaba cubierto el viernes por una nube de humo.

Arabia Saudita dijo haber destruido 45 drones y en Omán murieron dos personas por el impacto de un dron, según la agencia de noticias local.

Y es que Teherán sigue igual de amenazante que el primer día.

El jueves, el jefe de seguridad Ali Larijani advirtió a Trump que la guerra «no se puede ganar con unos pocos tuits». «No cejaremos hasta que lamentes este grave error de cálculo», le dijo después de que Mojtaba Jamenei hiciera su primera declaración pública como nuevo líder supremo del país.

Jamenei, herido en el ataque que mató a su padre, no ha aparecido en público desde su nombramiento.

– Respuesta «más fuerte» –

En su mensaje, leído por un presentador de la televisión estatal, pidió el cierre de las bases estadounidenses en todo Oriente Medio, aseguró que su país es capaz de sembrar el caos reduciendo la oferta de petróleo y defendió el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial.

El nuevo líder supremo «no puede mostrar su rostro en público», se burló el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien asegura que el objetivo de la guerra es dar a los iraníes los medios para «derrocar al régimen».

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, dicen estar preparados para una larga campaña, aunque ello suponga «destruir» la economía mundial.

Este viernes advirtieron que cualquier nueva manifestación contra el poder se enfrentará a una respuesta «más fuerte» que en enero, cuando miles de personas murieron durante la represión de protestas antigubernamentales.

burs-rle/eml/arm-erl/dbh