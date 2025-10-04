Continúan los ataques israelíes en Gaza y dejan al menos 9 muertos en toda la Franja

Gaza, 4 oct (EFE).- Los ataques israelíes continuaron la madrugada de este sábado en la Franja de Gaza después del anuncio de Hamás de que está abierto a negociar el plan de paz de Donald Trump, y dejaron al menos nueve muertos, entre ellos tres niños, en diferentes zonas del enclave palestino, informaron fuentes médicas.

Según el hospital Nasser, dos niños fueron asesinados y varias personas resultaron heridas en un ataque con dron contra una tienda de campaña de desplazados en Al Mawasi (Jan Yunis), una zona costera del sur de Gaza que acoge a miles de personas refugiadas de los ataques israelíes.

También en Al Mawasi, la Media Luna Roja recibió en su hospital de campaña dos muertos y ocho heridos de un ataque israelí cerca de la mezquita Al Akkad, en la calle Asdaa.

Fuentes médicas indicaron que un niño, llamado Tuleib Muhannad Hamdan, murió en un ataque aéreo israelí contra el apartamento de la familia Hamdan en el campamento de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.

Otros cuatro palestinos fallecieron en un ataque aéreo israelí contra una vivienda en el barrio de Al-Tuffah, al noreste de la ciudad de Gaza.

Los ataques se produjeron después de que Hamás anunciara que está dispuesto a liberar a todos los rehenes de acuerdo con el plan de Trump para el fin de la ofensiva israelí en Gaza, aunque pidió emprender «negociaciones inmediatas a través de los mediadores» para discutir sus detalles.

Tras el comunicado de Hamás, el presidente estadounidense instó a Israel a parar los ataques en la Franja de Gaza.

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ordenó en la madrugada de este sábado «avanzar en la preparación para la implementación de la primera fase del plan Trump para la liberación de los rehenes», sin dar más detalles.

Relatores de la ONU de derechos humanos, junto con organizaciones internacionales y un número creciente de países, califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra Gaza, que desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 66.000 muertos, entre ellos más de 20.000 niños. EFE

