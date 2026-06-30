Continúan los intentos de rescatar supervivientes seis días después de sismos en Venezuela

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(Actualiza con testimonios de rescatistas y nuevos rescates)

Caracas/Catia La Mar (Venezuela), 30 jun (EFE).- Los intentos de rescatar personas con vida continúan este martes en Venezuela cuando se cumplen seis días desde el doble terremoto que ha causado al menos 1.719 muertos, principalmente por el colapso de numerosos edificios.

En el estado de La Guaira, el epicentro de la devastación, rescatistas de todo el mundo trabajan hoy contrarreloj para buscar supervivientes de la tragedia bajo los escombros, mientras las probabilidades de encontrar gente con vida se van desvaneciendo según pasan las horas.

«La esperanza nunca se pierde. Sabemos que a partir de las 72 horas descienden las probabilidades de encontrar gente con vida, pero se sigue encontrando gente, hay que seguir», dijo hoy a EFE el militar español Alberto Vázquez, que forma parte de un equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplegada en Venezuela desde el día 26.

El equipo de ingenieros militares especialistas en estructuras, acompañados de ocho perros, trabaja en estos momentos en el estado de La Guaira, cercana a Caracas y la zona más afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles que han dejado al menos 1.719 muertos y 5.034 heridos, según el Gobierno.

El militar español, que contó que su equipo ha rescatado a dos personas con vida desde que llegaron, explicó la importancia del silencio durante las labores de salvamento.

«Es muy importante. Cualquier movimiento que haga la victima atrapada, arañar un poco, empujar la pared con un puño… lo vamos a escuchar», dijo Vázquez.

Por su parte, un grupo de rescatistas de Estados Unidos, Portugal, Costa Rica, Chile y México continuaba esta mañana con las tareas de sacar al vigilante de un edificio residencial de la localidad de Catia La Mar que quedó atrapado en el tercer nivel del sótano tras los temblores del pasado miércoles.

La operación comenzó hace más 24 horas con la esperanza de concluir en tres, pero el proceso se ha alargado por la presencia de una viga, según reveló a EFE el equipo de especialistas.

En estas horas decisivas, el Gobierno de Venezuela informó de que un niño de tres años fue rescatado en la madrugada de este martes tras permanecer casi seis días atrapado en un edificio de Los Corales, en La Guaira.

«Las labores de extracción fueron realizadas por la misión de rescatistas de Jordania», detalló el Ministerio de Comunicación, cuando en el país han pasado 140 horas tras los terremotos.

Más de 3.300 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros, según informó hoy la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

El Metro de Caracas informó este martes de que ha retomado su servicio después de suspenderlo la víspera por una potente replica de magnitud 4,6 a primeras horas del día.

«La reactivación de las operaciones se lleva a cabo luego de haber culminado con éxito una revisión exhaustiva de toda las infraestructuras, vía férreas y sistemas eletromecánicos», asegura Metro Caracas.

Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que está coordinando la respuesta en cuanto a protección y refugios para los damnificados de los terremotos, alertó este martes de que la situación humanitaria en las zonas afectadas «se ha deteriorado rápidamente».

Afirmó que se observa «una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada».EFE

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(foto) (vídeo)