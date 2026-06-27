Contingente mexicano exige protocolos especializados de búsqueda para las personas LGBT

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Ciudad de México, 27 jun (EFE).- El Contingente contra las Desapariciones LGBTIQ+ en México exigió este sábado, en coincidencia con la celebración del Día del Orgullo LGBT+, la elaboración e implementación de protocolos especializados de búsqueda e investigación de población sexo diversa a nivel federal, en un contexto en el que el país registra más de 135.000 personas desaparecidas y no localizadas.

El comunicado fue compartido por distintos organismos, uno de ellos fue el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), que destacó la importancia de que la búsqueda de personas de la comunidad cuente con un “enfoque diferencial” y especializado que considere las interseccionalidades.

La realidad es que, en 2025, 59 personas de la comunidad fueron asesinadas, 34 se encuentran desaparecidas y dieciséis fueron víctimas de un atentado, según cifras del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT.

En ese sentido, el Contingente -integrado por familias, organizaciones y personas defensoras- apuntó que actualmente la búsqueda de la población sexo diversa es un “riesgo adicional” derivado de la discriminación, los prejuicios y la violencia.

Por lo anterior, el colectivo solicitó al Gobierno, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, protocolos que garanticen la seguridad y la protección integral para quienes buscan en las 32 entidades federativas, así como la capacitación de servidores públicos en materia de diversidad sexual y de género, derechos humanos y enfoques interseccionales.

Igualmente, integrantes del contingente exigieron la asignación presupuestaria suficiente para garantizar la contratación, capacitación y operación de fiscalías, comisiones de búsqueda y demás autoridades responsables de aplicar los protocolos.

Con el objetivo de medir dicho cumplimiento, plantearon también la creación de indicadores y mecanismos de rendición de cuentas para evaluar las acciones encaminadas a la aplicación de protocolos en las fiscalías y comisiones de búsquedas dirigidos a la población LGBT.

Así mismo, solicitaron la generación de información estadística desagregada por orientación sexual e identidad de género, para identificar y atender adecuadamente los casos de desaparición de personas LGBT.

El pliego petitorio también incluyó la armonización de la Ley General de Víctimas nacional, así como sus leyes estatales para “reconocer plenamente a la familia social” (grupo de personas relacionado por afinidad más allá del vínculo sanguíneo) para garantizar su acceso a derechos y medidas de asistencia protección y reparación.

Con el objetivo de concretar estas peticiones, el Contingente reiteró su invitación a Sheinbaum para reunirse con sus integrantes, un encuentro que solicita desde 2024, año en que la mandataria asumió la Presidencia.

En México, la identificación y registro de personas desaparecidas LGBT se mantiene como una deuda pendiente del Estado, ya que de las más de 135.000, al menos 371 pertenecen al grupo de “sexo indeterminado”, además de presentar subregistros en las fiscalías locales. EFE

abz/jrg