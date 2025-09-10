Contour Airlines lanza nuevo vuelo directo entre Puerto Rico y San Martín

San Juan, 10 sep (EFE).- La aerolínea Contour Airlines anunció este miércoles la expansión de su red en el Caribe con una nueva ruta que conectará tres veces por semana el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) en San Juan, Puerto Rico, con el Aeropuerto Internacional Princesa Juliana (SXM) en San Martín.

«Estamos encantados de expandir nuestra red caribeña con este nuevo servicio entre San Juan y San Martín. Este vuelo no solo conecta dos destinos icónicos, sino que también crea nuevas oportunidades para turistas y viajeros de negocios por igual», expresó en un comunicado Ben Munson, presidente de la compañía aérea.

Esta ruta, que comenzará el 14 de noviembre, se suma a la de Puerto Rico y Dominica, que iniciará el 25 de septiembre y que forma parte del plan estratégico de Contour Airlines para fortalecer la conexión en el Caribe.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles destacó la importancia de esta nueva ruta para los planes de desarrollo regional.

«El anuncio de un segundo vuelo de Contour Airlines hacia el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín es un desarrollo emocionante para la conectividad de la región. El aumento en las alternativas de servicio aéreo se alinea con nuestra estrategia de maximizar la contribución de la industria turística a las economías caribeñas», subrayó Robles.

Por otro lado, el director ejecutivo del Aeropuerto Internacional Princesa Juliana, Michael Cleaver, celebró esta nueva ruta y afirmó que trabaja para llevar a cabo más conexiones con otros destinos. EFE

