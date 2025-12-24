Contra viento y marea, Cali y Manizales ponen en marcha sus ferias taurinas

Víctor Diusabá Rojas

Cali (Colombia), 24 dic (EFE).- Las tradicionales ferias de Cali y Manizales renovarán este fin de año y a comienzos de 2026 la añeja tradición taurina de Colombia, en medio de lo que parece ser la cuenta atrás para la desaparición por ley de esta actividad en el país.

El carácter prohibicionista de la legislación prosperó en el Congreso de Colombia a finales de mayo de 2024 y, en septiembre del mismo año, la Corte Constitucional, máximo tribunal en la materia, ratificó la decisión. Entonces, se otorgaron tres años de gracia antes de la entrada en vigor definitiva, a mediados de 2027, de la ley que prohíbe las corridas de toros.

La primera temporada bajo esas condiciones se celebró entre finales de 2024 y comienzos de 2025. La segunda es la que iniciará el próximo 26 de diciembre en Cali y el 5 de enero en Manizales, sumada a algunos festejos en plazas de segunda categoría que mantienen una tradición ininterrumpida, una de las condiciones impuestas por la Corte.

Los quijotes

Frente a esta compleja situación, dos empresas —Toro Vive, en Cali, y Cormanizales, en la capital caldense— luchan por mantener viva esta expresión artística y cultural que, entre ambas ciudades, suma más de 140 años.

Además, la actividad genera efectos económicos y sociales importantes. En el caso de Manizales, se calculan en unos 30.000 millones de pesos colombianos (unos 7,9 millones de dólares anuales) los ingresos que deja la tauromaquia, eje de la feria que rinde culto al café más suave del mundo.

Sin embargo, el impacto más significativo, según Juan Carlos Gómez, director ejecutivo de Cormanizales, tiene que ver con los recursos que percibe el Hospital Infantil Rafael Henao Toro, propietario de la plaza de toros.

«Son ya más de 20.000 millones de pesos (poco más de 5,7 millones de dólares) los que ha percibido el hospital durante estos años. Con ellos, por ejemplo, se ha adquirido tecnología de última generación, como un microscopio quirúrgico de alta complejidad, la renovación de las máquinas de anestesia y una moderna planta eléctrica que reemplazó a la que tenía medio siglo de existencia; todos elementos vitales para la debida atención de centenares de niños», dijo a EFE Gómez.

En Cali, el torero Luis Bolívar, actual empresario de la feria que tendrá como escenario el coso de Cañaveralejo, destaca la importancia de los toros en la dinámica económica y social de la ciudad, polo de desarrollo del suroeste del país.

«No solo beneficia al sector turístico de las grandes cadenas, sino también a pequeños empresarios y artesanos que aprovechan la temporada para generar empleo y mejorar sus ingresos», afirmó Bolívar, quien se vestirá de luces en ambas ciudades.

César Rincón, el gran atractivo

Para las ediciones a punto de comenzar, un nombre acapara la atención de los aficionados: César Rincón, quien actuará en ambos ruedos en sendos festivales.

El legendario torero, que se encumbró en los años noventa como primera figura en las arenas de Europa y América, vuelve como el gran imán de la programación.

Su retorno es consecuencia directa del clamoroso éxito que el bogotano, de 60 años, obtuvo el pasado 12 de octubre en el festival taurino celebrado en la Plaza de Las Ventas de Madrid, en homenaje al fallecido Antonio Chenel, Antoñete. Ese día, Rincón cortó dos orejas y salió a hombros.

Junto a él, conforman las nóminas de lujo nombres como el peruano Andrés Roca Rey (quien solo toreará en Manizales), el francés Sebastián Castella, los españoles Alejandro Talavante, Marco Pérez, Román Collado, Antonio Ferrera y Olga Casado, y los colombianos Luis Bolívar y Juan de Castilla, entre otros.

A su lado, ganaderías de prestigio como Ernesto Gutiérrez Arango, Las Ventas del Espíritu Santo, Santa Bárbara y Salento permiten anticipar éxitos tanto para toreros como para ganaderos.

Programación de los ciclos:

Feria de Cali

Viernes 26 de diciembre: Sebastián Castella, Juan de Castilla y Marco Pérez (Toros de Juan Bernardo Caicedo).

Sábado 27: Román, Joaquín Galdós y Javier Zulueta (Toros de Campo Real).

Domingo 28: Luis Bolívar, Alejandro Talavante y Olga Casado (Toros de Ernesto Gutiérrez).

Lunes 29 (Festival): César Rincón, Sebastián Castella y Marco Pérez (Toros de Juan Bernardo Caicedo).

Martes 30: José Arcila, Jesús Enrique Colombo y Luis David Adame (Toros de Salento).

Feria de Manizales

Lunes 5 de enero: Manuel Libardo, David Galván y Juan Sebastián Hernández (Toros de Mondoñedo).

Martes 6: Román, David de Miranda y Juan de Castilla (Toros de Santa Bárbara).

Miércoles 7: Antonio Ferrera, José Arcila y Borja Jiménez (Toros de Las Ventas del Espíritu Santo).

Jueves 8: Corrida mixta. Alejandro Talavante y los novilleros Felipe Miguel Negret y Olga Casado (Toros y novillos de Ernesto Gutiérrez).

Viernes 9 (Festival nocturno): César Rincón, Alejandro Talavante y Roca Rey (Novillos de Ernesto Gutiérrez y Juan Bernardo Caicedo).

Sábado 10: Luis Bolívar, Daniel Luque y Marco Pérez (Toros de Juan Bernardo Caicedo).

Domingo 11: Sebastián Castella, Roca Rey y Juan de Castilla (Toros de Ernesto Gutiérrez). EFE

