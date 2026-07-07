Contraloría de Colombia mediará en proceso de transición entre Petro y De la Espriella

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Bogotá, 7 jul (EFE).- La Contraloría General de Colombia citó a una mesa técnica al Gobierno entrante del presidente electo, Abelardo de la Espriella, luego de que suspendeira el proceso de transición con la Administración del presidente saliente, Gustavo Petro, y pidió que se retome el empalme entre ambos equipos para garantizar una transición transparente.

«Por petición del señor vicepresidente electo, doctor José Manuel Restrepo, mañana (miércoles) la Contraloría General de la República instalará una mesa técnica a las 15:00 hora local (20:00 GMT) en nuestra institución con la presencia del señor vicepresidente y de todos nuestros delegados», afirmó el vicecontralor, Carlos Enrique Silgado, en declaraciones a medios.

De la Espriella ordenó hoy la suspensión del proceso de transición con la Administración saliente de Petro quien no reconoce su triunfo en las elecciones del 21 de junio en las que venció al izquierdista Iván Cepeda con 12,9 millones de votos.

Al respecto, Silgado indicó que la Contraloría reconoce la victoria de De la Espriella y que todas las instituciones deberían hacerlo como una «expresión del ejercicio democrático de todos los colombianos».

«El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que el presidente es el doctor Abelardo de la Espriella. No es el momento de cuestionamientos ni de enfrentamientos. Es el momento de cerrar la institucionalidad frente a una transición tranquila y objetiva», dijo Silgado.

El vicecontralor aseguró que ordenó a los delegados de la entidad que preparen diagnósticos sectoriales, informes sobre el estado de las políticas públicas y las advertencias emitidas por esta entidad de control.

Esta información será entregada al equipo de empalme del Gobierno entrante, encabezado por Restrepo, quien solicitó el encuentro al que aún se desconoce si asistirán miembros de la Administración actual.

«Desde el año 2005 está arreglado cómo es el proceso de empalme. Nos entristece y llamamos a la calma, que tanto el Gobierno saliente como el entrante no estén dirigiendo sus acciones en este sentido. Desde nuestra competencia, porque no podemos hacer más, suministraremos información de la que disponemos», apuntó Silgado.

El vicecontralor recordó que el proceso de transición está legalmente establecido y es de cumplimiento obligatorio, por lo que pidió que las autoridades retomen el empalme ya que «la ciudadanía merece que dicho proceso se reinicie de manera tranquila, objetiva y transparente». EFE

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