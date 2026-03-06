Contratistas prometen a Trump cuadruplicar la producción de armamento de alta gama

2 minutos

Washington, 6 mar (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes que algunos de los principales contratistas para las Fuerzas Armadas de su país le prometieron que cuadruplicarán la producción de armamento de alta gama, un compromiso que llega mientras persisten las dudas sobre la profundidad del arsenal más avanzado de Washington en la guerra contra Irán.

«Acordaron cuadriplicar la producción de armamento de ‘clase exquisita’, ya que queremos alcanzar, lo más rápido posible, los niveles máximos de producción», escribió Trump en un mensaje en su red social Truth tras mantener lo que calificó como «una excelente reunión» con representantes de empresas del sector de defensa.

Trump afirmó que durante el encuentro habló con los contratistas -BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon- sobre «producción y cronogramas de producción».

«La expansión (de la producción) comenzó tres meses antes de la reunión, y las plantas y la producción de muchas de estas armas ya están en marcha. Contamos con un suministro prácticamente ilimitado de municiones de grado medio y medio superior, que utilizamos, por ejemplo, en Irán y recientemente en Venezuela. En todo caso, también hemos incrementado los pedidos a estos niveles (alta gama)», añadió en su mensaje el republicano.

El mensaje del presidente estadounidense se publica en un momento en que analistas y expertos observan con atención los volúmenes de munición avanzada del Pentágono y si éstos serán suficientes si los ataques sobre Irán se prolongan en el tiempo, pese a que el Gobierno Trump ha insistido esta semana en que Washington no siente ninguna presión sobre sus arsenales.

El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, ya dijo esta semana que la primera potencia mundial tiene «suficientes municiones de precisión» para la operación Furia Épica, tanto en el plano ofensivo como en el defensivo, aunque señaló que no revelería volúmenes concretos por seguridad operativa.

El Pentágono ha asegurado que, una vez garantizado el control total del espacio aéreo iraní, comenzará a emplear bombas de gravedad de precisión guiadas para atacar activos estratégicos de la república islámica y a depender menos de proyectiles lanzados desde mayores distancias. EFE

