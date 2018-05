En general, cada persona puede ingresar en Suiza con artículos libres de impuestos si su valor no supera los 300 francos, siempre que no sean carne, tabaco y alcohol, sometidos a normas separadas.

Control de pasaporte y aduana 13 de enero de 2017 - 16:22 Desde que es miembro del espacio Schengen, Suiza ha dejado de realizar sistemáticamente el controles de pasaportes en las fronteras del país. Sin embargo, se mantiene el control de aduanas. Suiza se adhirió en diciembre de 2008 al acuerdo Schengen. Desde esa fecha se han suprimido los controles sistemáticos de personas en los puestos fronterizos con los países vecinos. Los controles se mantienen en los aeropuertos, los únicos puntos fronterizos con países que no forman parte del espacio Schengen. Suiza, por el contrario, no es miembro de la unión aduanera europea. El acuerdo de Schengen no afecta a las disposiciones y los controles aduaneros, que siguen en vigor. En general, cada persona puede ingresar en Suiza con artículos libres de impuestos si su valor no supera los 300 francos, siempre que no sean carne, tabaco y alcohol, sometidos a normas separadas. Más información sobre los procedimientos en la página de la Administración Federal de Aduanas. La siguiente web explica cómo los acuerdos Schengen afectan a los controles de aduana suizos. ¿Desea viajar a Suiza con su mascota? En ese caso consulte esta web. Más información sobre las aduanas suizas y sus horarios de apertura aquí.