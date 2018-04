«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Medidas contra extremistas de derecha 23 de abril de 2018 - 17:00 El ejército suizo retiró las armas o suspendió a una decena de sus miembros vinculados con el extremismo de derecha en 2017. La institución dio seguimiento a 42 denuncias vinculadas en su mayoría con ese fenómeno. El servicio especializado ‘Extremismo en el Ejército’ recibió 42 denuncias el año pasado y alrededor de dos tercios de las mismas concernían una presunción de extremismo de derecha, precisó el ejército en un comunicado difundido el lunes (23.04). Nueve personas fueron sujetas a medidas precautorias como controles de seguridad, suspensión o retiro de las armas. La institución refirió igualmente que por primera vez desde 2013, el número de denuncias de supuestos casos de extremismo yihadista disminuyó significativamente. En general, el número de denuncias fue ligeramente superior al promedio de los últimos años, de acuerdo con la misma fuente. El ejército subrayó que los casos detectados atañen principalmente a individuos o incidentes aislados y que no hay registro de eventos que puedan comprometer la seguridad.