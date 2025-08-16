Controlado el incendio del sur de Turquía, tras arrasar 1.500 hectáreas

2 minutos

Estambul, 16 ago (EFE).- El incendio que desde el miércoles arrasaba la provincia de Mersin, en la costa mediterránea de Turquía, ha sido controlado este sábado, tras arrasar unos 1.500 hectáreas de bosque y plantaciones, anunciaron el Gobierno y varios medios.

Tanto el incendio del municipio de Silifke en Mersin, como el de Anamur en la misma provincia, y otros focos en siete provincias, activos ayer, ya han sido controlados, dijo el ministro de Bosques y Agricultura turco, Ibrahim Yumakli, en una entrevista con la cadena CNNTürk.

Solo continúa aún el incendio del municipio de Karamürsel, en la orilla sur del mar de Mármara, donde las labores de extinción se complican por los fuertes vientos cambiantes, pero se ha podido contener en parte y se espera conseguir apagarlo durante el día de hoy, agregó el ministro.

El foco de Silifke, que se declaró el miércoles pasado en una zona escarpada de la costa mediterránea, afectó unas 1.500 hectáreas de bosque, informa la cadena NTV.

Obligó a evacuar a más de 1.800 personas de casi un millar de casas, dañando 53 viviendas y obligando a hospitalizar a 17 personas por inhalación de humo, agrega la citada cadena.

Las autoridades constataron que la causa del incendio fue una chispa producida al soldarse una tubería de agua en la zona, señala la agencia turca Anadolu.

Esta madrugada, un tribunal envió a prisión preventiva al dueño de la empresa que instalaba la tubería y a cuatro obreros, dejando a otros dos en libertad con cargos, agrega la agencia.

Yumakli admitió en la entrevista con CNNTürk que este año hay un evidente aumento de incendios comparado con años anteriores, con más de 5.100 focos detectados este año, aunque el 93 % de ellos se pudieron apagar con medios locales y solo el 3 % necesitó una intervención de gran escala.

Señaló que el aumento, que no cuantificó, está relacionado con el cambio climático «irreversible ya», y recordó que el 96 % de los incendios se inician por actos humanos, como el descuido durante un picnic, una colilla tirada al monte, quemar basura en el jardín o actividades similares. EFE

