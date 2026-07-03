Controlado el incendio que causó miles de evacuados en zona de campings cerca de Perpiñán

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París, 3 jul (EFE).- El incendio de la localidad costera francesa de Canet en Roussillon -junto a la ciudad de Perpiñán (sur de Francia) y muy cerca de la frontera con España- que obligó a evacuar a unas 3.000 personas y afectó a varios campings, se encuentra ya controlado y el saldo de víctimas es de una docena de heridos leves.

La estabilización del fuego fue confirmada este viernes por Pierre Regnault de la Mothe, prefecto (delegado del Gobierno) del departamento de Pirineos Orientales, en una comparecencia de prensa.

«La situación permanece bajo vigilancia», advirtió en esas declaraciones, ya que las labores de extinción aún no han terminado.

Entre los doce heridos leves hay un niño y seis bomberos voluntarios y el fuego recorrió más de una treintena de hectáreas.

Regnault de la Mothe valoró que no haya víctimas de gravedad aunque los daños materiales son importantes, sobre todo en los campings de la zona, donde 280 bungalows fueron destruidos por las llamas. También quedó afectado un edificio de la empresa Catana de catamaranes.

El acceso a los campings evacuados se restablecerá «probablemente», según el prefecto, durante la tarde de este viernes para que los clientes puedan ir a retirar sus objetos personales, aunque no para volver a instalarse en ellos.

También se ha logrado estabilizar otro incendio que afecta a los departamentos del Aude y de Hérault, que afectó a 950 hectáreas, y otro más pequeño cerca de la ciudad de Narbona también quedó ya controlado, según informó la cadena pública Franceinfo.

En el departamento de Bocas del Ródano, dos incendios que quemaron 310 hectáreas permanecen igualmente controlados.

La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, explicó esta mañana en declaraciones a la cadena pública France 2 que hay 2.000 bomberos movilizados para combatir los incendios repartidos por el sur de Francia.

«Por supuesto, se están movilizando todos los recursos necesarios del Estado. Por lo demás, si hablamos de previsión, la pregunta que cabe plantearse de cara a los próximos años es: ¿necesitamos más recursos? La respuesta es probablemente sí», admitió Bregeon.

La agencia estatal de datos meteorológicos Météo-France ha advertido de una situación de especial riesgo tras la ola de calor extrema que vivió Francia, al igual que buena parte de Europa, a finales de junio y la falta de precipitaciones para compensar la sequedad de los suelos. EFE

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