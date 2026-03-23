Controlador aéreo tras el accidente en el aeropuerto de Nueva York: «La he fastidiado»

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Nueva York, 23 mar (EFE).- El controlador aéreo de la torre de control del aeropuerto de LaGuardia de Nueva York le dijo a un piloto a través de la frecuencia de radio que la había «fastidiado», unos minutos después del accidente que se ha cobrado la vida de dos pilotos, según una grabación recogida por varios medios este lunes.

«Estábamos lidiando con una emergencia antes. La he fastidiado», declaró el controlador aéreo a un piloto.

La conversación se produjo menos de veinte minutos después de que colisionaran en la pista 4 del aeropuerto neoyorquino un avión de Air Canada, procedente de Montreal, y un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria que se dirigía a atender una incidencia en la pista.

«No fue agradable de ver», afirmó el piloto de Frontier Airlines que vio el accidente antes de que le dieran permiso para regresar a la puerta de embarque.

«Sí, lo sé. Intenté contactar con ellos», lamentó el controlador, que insistió en haberla «fastidiado» pese a que el piloto le intentó tranquilizar diciéndole que hizo «lo mejor que pudo».

El audio de esta conversación de la frecuencia de radio del aeropuerto, obtenido a través de la página LiveATC.net, precede a la investigación que deben llevar a cabo las autoridades para determinar las causas del accidente.

De acuerdo con otro audio, el controlador autorizó al camión de bomberos a cruzar la pista para atender a otro avión que había alertado de un olor extraño dentro de la aeronave antes de aterrizar.

En este audio, se escucha cómo el controlador intenta impedir que el camión cruce la pista ante la presencia del avión.

«Alto. Alto. Alto. Alto, camión 1. Alto», le ordenó para intentar evitar la colisión.

Por ahora solo se ha reportado la muerte del piloto y el copiloto. Los conductores del camión resultaron heridos. De los 41 pasajeros y miembros de la tripulación que fueron trasladados al hospital, 32 ya han recibido el alta.

El aeropuerto de LaGuardia permanecerá cerrado hasta, por lo menos, las 14:00 hora local (18:00 GMT).

Las autoridades locales y estatales han lamentado lo ocurrido y han asegurado estar analizando la situación y el presidente de EE.UU., Donald Trump, se refirió al accidente como «terrible».

«Cometieron un error. Es un trabajo peligroso. Es terrible», declaró el mandatario. EFE

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