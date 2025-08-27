Controladores aéreos suspenden la huelga prevista para el jueves en Argentina

Buenos Aires, 27 ago (EFE).- Los controladores aéreos de Argentina anunciaron la suspensión de la huelga prevista para este jueves tras aceptar un llamado a la conciliación de la Secretaria de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano creado por Javier Milei.

«Quedan postergadas las medidas del jueves 28 de agosto, quedando vigentes las anunciadas para el sábado 30 de agosto», anunció en un comunicado la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el sindicato de controladores aéreos de Argentina.

La medida de fuerza consiste en un esquema de huelga escalonada que comenzó el pasado viernes, cuando afectó a 54 aeropuertos del país, y se repitió el domingo y el martes, día en el que resultaron afectados más de 170 vuelos y cerca de 15 mil pasajeros, según estimaciones oficiales.

La huelga del jueves quedó por el momento suspendida tras un llamado a conciliación por parte de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, que está previsto se celebre este miércoles.

«En la misma se establece que se exhorta a las partes a desarrollar la reunión en un marco de paz social, a fin de poder acercar posiciones», comunicó ATEPSA, aunque advirtió que si se trata de una medida «meramente dilatoria» las huelgas podrían prolongarse durante el mes de septiembre.

La protesta se enmarca en un plan de acción que ATEPSA impulsa desde el 13 de agosto, luego del vencimiento de la segunda conciliación obligatoria y su prórroga.

Según el sindicato, la disputa lleva casi 11 meses sin resolución y los enfrenta con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), sociedad estatal dependiente de la Secretaría de Transporte, responsable de prestar los servicios de navegación aérea.

Los trabajadores denuncian que las autoridades no presentaron ninguna propuesta de recomposición salarial, lo que motivó la intensificación del conflicto.

Según EANA, se han realizado 17 audiencias sin avances, mientras que el sindicato reclama una “propuesta salarial decente” frente a la propuesta oficial de aumento del 1 % mensual. EFE

