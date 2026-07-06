Controlan el fuego de planta de reciclaje en Salónica pero piden no salir por la toxicidad

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Atenas, 6 jul (EFE).- Los bomberos lograron controlar este lunes el incendio en una planta de reciclaje en las afueras de Salónica, pero la nube tóxica generada por el siniestro alcanzó la región de Atenas, situada a unos 300 kilómetros al sur, y las autoridades sanitarias han pedido a cientos de miles de personas no salir de sus casas por la presencia en el aire de sustancias peligrosas.

«El incendio en la planta de reciclaje está bajo control», informó este lunes a EFE una portavoz de los bomberos, quien precisó que la instalación, totalmente calcinada, «sigue humeando» por un posible fuego latente debido a la naturaleza inflamable de los materiales quemados.

Cientos de miles de habitantes de Salónica continúan con la recomendación de las autoridades de evitar salir a espacios abiertos y mantener puertas y ventanas cerradas, debido a la liberación de grandes cantidades de sustancias químicas altamente peligrosas para la salud tras el incendio en esa planta de reciclaje de plásticos, aluminio y residuos químicos.

La quema de estos materiales ha liberado a la atmósfera hidrocarburos aromáticos, dioxinas y furanos, sustancias cancerígenas que se «bioacumulan» en el organismo y tardan alrededor de 16 años en reducirse a la mitad, advirtió en la emisora pública ERT Dimosthenis Sarigiannis, profesor de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Salónica.

El humo tóxico ha sido desplazado por los vientos desde la zona del incendio, unos 10 kilómetros al norte de Salónica, la segunda urbe de Grecia con un millón de habitantes, hasta el centro y la parte este de la ciudad.

El incendio se declaró la noche del pasado sábado en Anthoupoli, donde comenzó quemando vegetación baja y, avivado por fuertes vientos del noreste, se propagó hasta la zona industrial de Oreokastro, donde prendió fuego a la planta de reciclaje.

«Nos dejaron asfixiarnos. Cerramos las ventanas, pero el olor a plástico quemado se ha colado en las paredes. Los niños tosen, el aire les irrita los ojos», declaró a una emisora local un habitante de la parte oeste de Salónica, la más afectada por el incendio.

Desde el domingo a primera hora, Protección Civil envió mensajes a los móviles de los habitantes de Salónica pidiéndoles que permanezcan en espacios interiores con las puertas y las ventanas cerradas en pleno verano y con temperaturas que superan los 32 grados.

Desde entonces, la nube tóxica ha llegado hasta la región capitalina de Ática, confirmó en la emisora pública ERT un profesor de Química Analítica de la Universidad de Atenas.

El experto subrayó el riesgo de las partículas PM2.5, micropartículas en suspensión de menos de 2,5 micrómetros de diámetro, consideradas uno de los contaminantes más peligrosos para la salud y que al ser inhaladas pueden provocar desde problemas respiratorios hasta enfermedades cardiovasculares.EFE

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