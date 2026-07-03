Controlan el incendio forestal en Francia que obligó a la evacuación de 3.000 personas

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El incendio que provocó la evacuación de más de 3.000 personas en el sur de Francia, cerca de la frontera con España, ya está controlado, informó este viernes la prefectura de una de las localidades afectadas.

El fuego se declaró el día anterior en Sainte-Marie-la-Mer y se propagó a Canet-en-Roussillon, donde afectó su zona náutica y varios recintos turísticos, en el departamento de los Pirineos Orientales.

«El incendio forestal y de vegetación ya está controlado. El incendio industrial, activo esta noche en la zona técnica del puerto de Canet, se encuentra en este momento limitado», escribió el gobierno de esa localidad en un comunicado.

«En los campamentos, 281 cabañas fueron destruidas por las llamas», agregó.

Además, «seis civiles, entre ellos un niño», resultaron levemente heridos, al igual que seis bomberos voluntarios, mientras que siete policías municipales sufrieron intoxicaciones leves.

En las localidades afectadas, al menos tres campamentos se vieron afectados, lo que provocó la evacuación de 1.700 visitantes, mientras que otras 1.500 personas también tuvieron que abandonar sus lugares de trabajo.

«El incendio se originó cerca del campamento de Sainte-Marie-la-Mer, cruzó el río Têt y llegó a Canet-en-Roussillon y al centro náutico. El fuego se propagó muy rápidamente impulsado por la tramontana y sigue avanzando», había explicado a la AFP el alcalde de Sainte-Marie-la-Mer, Edmond Jorda.

Un poco más de 200 bomberos seguían trabajando el viernes por la mañana, con 35 vehículos y recursos aéreos.

dmc/asm/arm/pc