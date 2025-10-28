Controvertida visita de diputados de la izquierda radical a la cárcel donde está Sarkozy

París, 28 oct (EFE).- Una visita de dos diputados de La Francia Insumisa (LFI) a la cárcel de la Santé de París, en la que está internado Nicolas Sarkozy, ha generado una polémica sobre si la operación tenía una intencionalidad política aprovechando la notoriedad del expresidente francés.

La visita de los diputados Ugo Bernalicis y Danièle Obono se produjo el lunes y fue revelada cuando se estaba produciendo por varios medios, como Le Journal du Dimanche (JDD), conocidos por estar ideológicamente alineados muy a la derecha, y que dijeron que su objetivo era llegar a la celda en la que está Sarkozy, y al lugar en el que hay dos agentes que se ocupan de su seguridad.

Según esos medios, la Administración Penitenciaria que había autorizado la visita a la cárcel, algo que pueden hacer en tanto que parlamentarios, se negó a darles permiso para llegar hasta la zona en la que está el que fue jefe del Estado de 2007 a 2012 en régimen de aislamiento para garantizar su seguridad.

Pero los diputados han negado esa versión, y, en su cuenta de X, Bernalicis ha afirmado en mayúsculas que «nunca pedimos ver a Nicolas Sarkozy», pero sí entrar en «el módulo de aislamiento, como en el módulo de vulnerables, como en el módulo de los recién llegados, como en el módulo clásico».

Su objetivo declarado era constatar la situación de exceso de ocupación, que según sus cifras es del 190 % en la Santé y eso supone «un infierno» tanto para los presos como para los funcionarios.

Bernacilis, que además de ir acompañado por Obono había entrado con varios periodistas y asistentes parlamentarios, se ha quejado en cualquier caso de que al entrar en el módulo de aislamiento, se les exigió con carácter a su parecer «excepcional» que entraran sólo los diputados, sin los otros acompañantes, y que además lo hicieran sin sus teléfonos móviles.

Una cuestión que ha dado lugar a un procedimiento ante la Justicia, mientras los medios que filtraron en primer lugar la visita han denunciado que los dos diputados de la izquierda radical en realidad lo que querían era transmitir el mensaje de que Sarkozy tiene en la Santé «un trato de favor».

Sarkozy ingresó en prisión el pasado día 21 en aplicación de la sentencia de cinco años de cárcel que se le impuso el pasado 25 de septiembre por haber formado parte de una asociación de malhechores para financiar su campaña electoral de 2007, la que le llevó al Elíseo, con dinero del entonces régimen libio de Muamar Gadafi. EFE

