Conversaciones en El Cairo logran avances en relación al desarme de Hamás, según fuentes

El Cairo, 25 nov (EFE).- Las conversaciones en curso desde el domingo en El Cairo entre Hamás y los mediadores en la guerra de la Franja de Gaza están logrando avances relacionados al desarme del movimiento palestino y a la formación de un comité tecnocrático que gestionará el enclave, informó a EFE una fuente del grupo islamista.

De acuerdo con el informante, hay «indicios positivos sobre el desarme de Hamás durante las intensas reuniones» que se están celebrando en la capital egipcia entre los líderes del movimiento palestino y responsables de la Inteligencia de Egipto, país que media en la guerra de Gaza junto a Catar y Estados Unidos.

Actualmente, las conversaciones se están centrando en resolver «el problema de las armas de la resistencia», específicamente la confiscación de las armas de fuego personales de los combatientes de Hamás, añadió la fuente, sin aportar más detalles.

Por otra parte, las reuniones también se están centrando en finalizar la formación del comité tecnocrático que gestionaría temporalmente el enclave palestino en vez de Hamás, algo que los líderes del grupo islamista ven como «preludio a una reconciliación nacional integral» de los diferentes movimientos palestinos.

«Estas intensas reuniones forman parte de un esfuerzo para formular un marco para la gestión de la Franja de Gaza en la próxima etapa, que se prevé algo compleja, y para entrar en la segunda fase de las negociaciones» del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego permanente en el enclave, según la fuente.

En este contexto, apuntó que una delegación estadounidense se reunió con funcionarios de seguridad egipcios para discutir los mecanismos de implementación de la segunda fase del plan de Trump, que busca un alto el fuego permanente, la desmilitarización de Gaza, la creación de una fuerza de estabilización internacional y una administración tecnócrata temporal, entre otros puntos.

Todo esto se produce en un momento en el que Israel está violando la tregua alcanzada en el enclave el pasado 10 de octubre, fecha desde la que han muerto al menos 344 personas por fuego israelí, según los últimos datos no actualizados del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. EFE

