Convocan una movilización contra la privatización de cinco playas en Portugal

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Lisboa, 9 jul (EFE).- Un movimiento ciudadano portugués ha convocado para el 19 de julio una movilización en el parque natural de la Serra da Arrábida, en el área metropolitana de Lisboa, para protestar contra lo que considera un intento de privatización del acceso a cinco playas de uso público y otros espacios naturales de la zona.

Los organizadores prevén reunir a más de un millar de personas en una jornada reivindicativa que incluirá una caminata, una cadena humana y un pícnic junto al litoral de este espacio natural protegido.

La plataforma, llamada ‘Deslarrrguem a Arrábida’, sostiene que los nuevos propietarios de la finca privada Herdade da Comenda han reclamado judicialmente la titularidad de las playas de Albarquel, Maria Esguelha, Rainha, Comenda y Rasca, así como del parque de meriendas y otros terrenos colindantes.

Daniel Borges, portavoz de este movimiento ciudadano, explicó a EFE que la familia Mirpuri mantiene un proceso judicial con el que pretende que esas cinco playas de la Serra da Arrábida dejen de formar parte del dominio público y pasen a ser de su propiedad.

Según Borges, si prosperara esa reclamación, los propietarios podrían restringir el acceso a esos terrenos mediante la instalación de vallas, portones u otras barreras, lo que, a su juicio, supondría una privatización de espacios naturales que tradicionalmente han sido de uso público.

El movimiento sostiene que esa pretensión ha sido rechazada tanto por la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA) como por el Ministerio Público, que defienden que esos espacios forman parte del dominio público marítimo y, por tanto, no pueden pasar a manos privadas.

En su página web, la APA recuerda que «las playas de Portugal son zonas de uso público con acceso libre» y que únicamente se permite la ocupación de áreas del dominio público marítimo por parte de concesionarios cuando disponen de una licencia válida.

‘Deslarrrguem a Arrábida’ también denuncia el cierre de un camino municipal de acceso al litoral y la instalación de vallas y portones que, asegura, dificultan el paso de los ciudadanos hacia las playas afectadas.

La movilización coincidirá con la presentación en el Parlamento portugués de una petición respaldada por más de 12.000 firmas en defensa del libre acceso a estas playas y otros espacios del parque natural.

La plataforma afirma que la convocatoria cuenta con el apoyo de asociaciones, artistas y colectivos ciudadanos y enmarca este conflicto en un fenómeno más amplio de restricciones al acceso público al litoral que, según sostiene, se está produciendo en distintos países europeos.

Los promotores consideran que la protesta pretende defender el carácter público de la costa portuguesa y reclamar que se garantice el acceso libre a estos espacios naturales. EFE

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