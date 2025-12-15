¿Verdadero o falso?: ¿Han escondido líderes extranjeros dinero en bancos suizos?

Serie ¿Verdadero o falso? , Episodio 4: El rastro del «dinero sucio» en manos de funcionarios públicos corruptos ha conducido durante mucho tiempo al centro financiero de Suiza. Es un rastro que el gobierno ha intentado limpiar.

2 minutos

Levantamientos populares, documentos filtrados e investigaciones periodísticas colaborativas: en las últimas décadas, todo ello ha llevado al descubrimiento de cuentas bancarias sospechosas en Suiza.

En 2011, por ejemplo, cuando las personas se manifestaban en el mundo árabe se levantaron contra regímenes autoritarios, Suiza congeló rápidamente cientos de millones de francos en cuentas vinculadas a líderes entonces acosados, como Bashar al-Ásad (Siria) y Muamar al-Gadafi (Libia).

Desde Haití y Perú en América Latina hasta Kazajistán y Uzbekistán en Asia Central, pasando por Angola y Malí en África, varios otros funcionarios extranjeros son sospechosos de haber transferido fondos robados del Estado a bancos suizos.

En 2022, tras las revelaciones de la investigación mediática #SuisseSecrets, Swissinfo destacó algunos de los casos más notorios de cleptocracia que tocaron suelo suizo.

Suiza ha reaccionado a revelaciones similares poniendo en marcha varias medidas para prevenir el blanqueo de dinero y los flujos financieros ilícitos. En 2016, introdujo una nueva ley para ayudar a repatriar los fondos robados a sus países de origen.

Pero todo esto es más fácil de decir que de hacer. Los fiscales deben poder probar ante un tribunal que los fondos en cuestión fueron obtenidos de manera ilícita antes de poder restituirlos al pueblo. Idealmente, también deben existir estructuras estatales en el país de origen para recibir y redistribuir este dinero de manera transparente.

Swissinfo examinó algunos de los avances que ha logrado Suiza en la recuperación de activos, incluyendo la participación de la sociedad civil para decidir cómo se utilizará el dinero en beneficio de quienes más lo necesitan. Pero los desafíos siguen presentes.

Editado por Tony Barrett y traducido por José Kress

