Coordinador de ONU en Uruguay asegura que el país promueve paz y ayuda a crear consensos

2 minutos

Montevideo, 24 oct (EFE).- El coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra, destacó este viernes la manera en que el país suramericano promueve la paz y ayuda a construir consensos con su ejemplo.

«Uruguay es un país absolutamente fundamental. Es un ejemplo. Comprometido con el multilateralismo y con la paz. Contribuye con sus tropas a los esfuerzos de mantenimiento de la paz. Promueve la paz, la mediación y ayuda a construir consensos con su ejemplo», puntualizó Ruiz Hiebra durante su participación en un conversatorio de alto nivel organizado por el octogésimo aniversario de la ONU.

En ese sentido, lo destacó como un actor fundamental que suma «muchísimo» a las relaciones internacionales y habló sobre la propuesta del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Orsi indicó que Uruguay «está en condiciones inmejorables» de ofrecerse al mundo como un anfitrión de negociaciones, como promotor de redes de diálogo y mediación que conduzcan a la construcción de la paz y prevención de conflictos.

«Créanme que estamos preparados para este reto cada vez más urgente y más necesario», enfatizó Orsi.

Ruiz Hiebra sostuvo que esa fue una oferta muy interesante. «Un país como Uruguay por su legitimidad, su ejemplo, por lo que se ve también en el país de convivencia y de convicciones profundas morales de mucha gente, tiene esa legitimidad para platearse como un actor más que suma a la paz y a la mediación en el mundo», dijo.

Finalmente, el coordinador residente de la ONU aseguró que este «en un momento difícil y convulso para el mundo, con una proliferación de conflictos armados, de crisis humanitarias y de situaciones que ojala fuesen resueltas más fácilmente».

«Después de tener unos mecanismos de manejo y de gestión de la paz y la seguridad creados en 1945, el mundo ha cambiado mucho. El reparto económico, político y social de la humanidad ha cambiado mucho. En Naciones Unidas había 51 países, hoy hay 193. De alguna manera los mecanismos y los órganos tiene que adaptarse también a los nuevos tiempos para poder ser plenamente eficaces y representativos», concluyó. EFE

