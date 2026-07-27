Coordinadora Iberoamericana contra la Intolerancia condena el atentado de Berlín

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Madrid, 27 jul (EFE).- La Coordinadora Iberoamericana contra el Racismo, el Antisemitismo y la Intolerancia (Cicrain) condenó este lunes el reciente atentado perpetrado durante el Día del Orgullo LGTBI de Berlín, en el que murió una mujer y otras 29 personas resultaron heridas.

«Manifestamos nuestra solidaridad entre las víctimas, sus familias y amistades, así como con el pueblo alemán y toda la comunidad LGTBIQ+», indicó la ONG en un comunicado.

El atentado, que sembró «el dolor y la consternación entre la ciudadanía», fue «un ataque dirigido contra los valores de la libertad, la igualdad y la convivencia democrática», según Cicrain.

Por ese motivo lo califica de «crimen de odio» en el contexto de una celebración que simboliza la «defensa de la dignidad humana, la diversidad y el derecho de todas las personas a vivir libres de discriminación y violencia».

La ONG deduce que «los discursos de odio, el fanatismo y la intolerancia representan una amenaza directa para las sociedades democráticas», y añade que el extremismo también ataca a «los principios fundamentales sobre los que se sustentan el Estado de derecho y los derechos humanos».

El comunicado concluye con la reafirmación del compromiso de Cicrain con la «convivencia, la libertad y la dignidad de todas las personas», y la condena de cualquier manifestación de violencia extremista «con independencia de su motivación ideológica, política o religiosa».

Las fuerzas de seguridad de Berlín abatieron este domingo a Abdul Ballout, el principal sospechoso del atentado, un atropello masivo cometido el sábado con una furgoneta durante la fiesta del Día del Orgullo LGTBI. EFE

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