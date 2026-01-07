Coordinadora Popular Nacional convoca un plantón en solidaridad con Venezuela

1 minuto

Santo Domingo, 7 ene (EFE).- La Coordinadora Popular Nacional (CPN) convocó para mañana jueves, en el Parque Independencia, un plantón en solidaridad con Venezuela tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

La actividad se realizará a las 5 de la tarde «en defensa de la soberanía nacional» y «contra la agresión del Gobierno estadounidense» a América Latina y el Caribe, de acuerdo con la convocatorio de la CPN.

En su comunicado, la organización criticó duramente al presidente Luis Abinader que autorizó en noviembre pasado a Estados Unidos utilizar los aeropuertos Internacional de las Américas y el militar de San Isidro como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región a través de la operación ‘Lanza del Sur’.

Abinader y su Gobierno «saben perfectamente que están violando la Constitución dominicana y el derecho internacional, prestando el territorio dominicano para una guerra por petróleo, que, igual que en Oriente Medio, puede dejar millones de muertos y decenas de millones de desplazados».

«Son irresponsables y cobardes», apuntaron los organizadores del plantón en solidaridad con Venezuela.EFE

mf