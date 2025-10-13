Coordinan el traslado de especies exóticas ilegales de Puerto Rico a República Dominicana

2 minutos

San Juan, 13 oct (EFE).- El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de Puerto Rico anunció este lunes que coordina el traslado de especies exóticas ilegales desde la isla al Parque Zoológico Nacional de la República Dominicana.

El Parque Zoológico Nacional envió este mes una solicitud formal al DRNA para el traslado a dicho lugar de estas especies, que incluyen culebras, serpientes, monos rhesus y caimanes, según el comunicado.

En su carta, el director general del zoológico de República Dominicana, Nayib Aude, destacó que el traslado está dirigido a «enriquecer las colecciones biológicas de nuestro parque con fines educativos y de conservación».

El objetivo es trasladar a ese zoológico los animales que actualmente se encuentran en el Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas de Cambalache, en Arecibo, en el norte de Puerto Rico.

«Esta es una excelente noticia, pues le brindan a estos animales una oportunidad», afirmó el secretario del DRNA, Waldemar Quiles.

Quiles indicó que una de sus prioridades desde que asumió el cargo este año ha sido identificar facilidades e instituciones que puedan servir de hogar permanente para las especies exóticas ilegales que son capturadas a diario en Puerto Rico.

En estos momentos, el Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas de Puerto Rico cuenta con alrededor de 35 culebras, 14 monos rhesus, 7 caimanes y múltiples aves.

«Siempre hemos estado buscando un lugar para disponer de estas especies exóticas ilegales en Puerto Rico con el objetivo de brindarles una segunda oportunidad de vida», dijo por su parte el director del Centro, Ángel Atienzas.

El Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas sufrió serios daños con el impacto del huracán María en 2017 y no fue hasta agosto de 2024 que se iniciaron los trabajos de reconstrucción.

El Parque Zoológico Nacional de la República Dominicana se ubica en la capital, Santo Domingo, y es miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios. EFE

mv/pma