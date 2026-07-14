Coordinar las peculiaridades de 36 países, desafío en apertura de desfile del 14 de julio

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París, 14 jul (EFE).- «Coordinar las peculiaridades» de los 36 países invitados al desfile militar del 14 de julio, la Fiesta Nacional Francesa. Ese ha sido el principal desafío apuntado por el capitán Alejandro Panea, al frente de los 21 militares de las Fuerzas Armadas españolas listos para abrir la parada en los Campos Elíseos de París.

«Ha sido complejo, sobre todo el primer día, porque cada país desfila con sus peculiaridades. Luego con los jefes de cada delegación, nos hemos coordinado y hemos hecho los ensayos perfectamente», dijo a EFE Panea, perteneciente a los infantes de Marina del Tercio de Armada, unidad con base en San Fernando (Cádiz).

El capitán contó que han realizado cerca de una semana de ensayos con el resto de países.

El de 2026 es un 14 de julio excepcional consagrado al ‘despertar estratégico de Europa’, en plena invasión rusa en Ucrania, y que pivota alrededor de la Coalición de Voluntarios en favor de Kiev, una iniciativa lanzada por el Reino Unido y Francia, que ha dejado el protagonismo del arranque del desfile por los Campos Elíseos al resto de integrantes.

Sus 37 miembros, además de estar representados militarmente en el desfile, contarán con el respaldo de sus respectivos jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el español Pedro Sánchez.

Para el capitán Panea, «no hay ninguna presión» antes del desfile, pues se trata de un acontecimiento que hay que «disfrutarlo».

España entrará en acción en la misma línea de Chipre y Bulgaria y recorrerá cerca de 600 metros hasta el Arco del Triunfo.

Este tipo de desfiles multinacionales sirve, según el militar de la marina, para «reforzar» las relaciones entre diferentes países.

«Las Fuerzas Armadas llevamos trabajando en misiones internacionales muchísimos años conjuntamente con ejércitos de otros países y la verdad que con los países aliados tenemos una relación magnífica desde siempre», refirió.

Los 21 militares españoles en el desfile pertenecen al Regimiento de Infantería ‘Inmemorial del Rey’; a los infantes de Marina del Tercio de Armada; y a la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire, cada uno con siete miembros.

También participa en los honores un caza F18 español de la base de Zaragoza, que será desplegado durante el espectáculo aéreo.

La jornada coincide además con otro evento deportivo de envergadura, la semifinal del Mundial de fútbol en Estados Unidos entre Francia y España de esta noche (21.00 hora local, 19.00 GMT)

«Nosotros volvemos esta tarde a España, lo veremos desde territorio nacional. Pero estos días, con el resto de los países, hemos estado interactuando en todos los partidos, viviéndolo con muchísima efusividad. Esperemos que España consiga la victoria hoy», deseó Panea.

Un militar francés enamorado de la lengua española

Francia, como anfitriona, cuenta con el contingente más numeroso en el desfile que rememora la toma de la Bastilla y el inicio de la Revolución Francesa en 1789.

Josselin, un joven ingeniero de la Dirección General del Armamento, participa en el evento en las unidades más próximas al Arco del Triunfo.

El joven, de 26 años, es ejemplo de la porosidad cultural en las Fuerzas Armadas en un mundo globalizado. «En un viaje a Cuba que hice con mis padres en 2011 me enamoré de la lengua española», explicó a EFE el militar, quien cursó parte de sus estudios en un liceo bilingüe en español.

Josselin destacó el elevado número de militares participantes en esta edición, hasta 6.000, y la relación fluida con el resto de Fuerzas Armadas. EFE

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(foto) (vídeo)