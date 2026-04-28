Copa agranda su flota con 60 Boeing de última generación por 13.500 millones de dólares

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Ciudad de Panamá, 28 abr (EFE).- La aerolínea panameña Copa anunció este martes la adquisición de 60 nuevos aviones Boeing 737 MAX de última generación, por una inversión de 13.500 millones de dólares tras suscribir un acuerdo con Boeing y GE Aerospace.

«Para ponerlo de otra forma, si todo sigue bien, estamos posicionando a Copa para doblar su tamaño en los próximos ocho años, superando las 200 aeronaves y llevando el ‘hub’ de las Américas en Panamá (Aeropuerto de Tocumen, el principal del país) aún más alto», dijo en el evento el presidente ejecutivo de Copa, Pedro Heilbron.

La compra de esos 60 nuevos Boeing se suma a las 40 aeronaves pendientes de entrega del acuerdo vigente, lo que permitirá a la aerolínea incorporar más de 100 nuevos aviones en los próximos ocho años y, si se sostiene la demanda en la región, alcanzar una flota superior a las 200 unidades para el año 2034, según Copa.

Las nuevas aeronaves serán entregadas entre 2030 y 2034, sujeto a cambios en el cronograma de entrega, y podrán destinarse tanto al crecimiento de la flota como al reemplazo de aeronaves existentes, de acuerdo con las necesidades de la Aerolínea, según la información oficial.

Dicho acuerdo brinda a Copa Airlines la flexibilidad para seleccionar entre las versiones 737 MAX 8, MAX 9 y MAX 10 con base a los requerimientos de su operación, permitiéndole ajustar la composición de su flota de acuerdo con la demanda, la capacidad y sus planes de expansión, señala la aerolínea panameña en un comunicado.

Más conectividad, empleo y turismo

«Panamá ha apostado estratégicamente por su conectividad y el aeropuerto ha sido un socio clave en la consolidación del ‘Hub’ de las Américas», declaró el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

El acuerdo fue firmando en Ciudad de Panamá por Heilbron; la directora ejecutiva de aviación comercial de Boeing, Stephanie Pope; y el director ejecutivo de GE Aerospace, Lawrence Culp, con la presencia de autoridades estadounidenses, como el embajador de EE.UU., Kevin Marino Cabrera; o panameñas, como el presidente Mulino.

«El histórico acuerdo de Copa para la adquisición de hasta 60 aviones 737 MAX reafirma nuestra sólida y especial alianza (…) Copa Airlines conecta personas y comunidades, sirviendo de puente entre Norteamérica y Suramérica», señaló la directora ejecutiva de aviación comercial de Boeing, Stephanie Pope.

Una flota más grande permitirá a Copa ampliar su red de rutas, aumentar frecuencias, fortalecer la posición de Panamá como el principal punto de conexión aérea del continente, creación de empleo de calidad y atraer más turismo, según la información oficial.

Copa conecta 88 destinos en 32 países a través del Aeropuerto de Tocumen y proyecta un crecimiento sostenido en la cantidad de pasajeros transportados, con la expectativa de pasar de los 20,9 millones estimados para 2026 a más de 27 millones hacia finales de la década.EFE

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