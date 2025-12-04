The Swiss voice in the world since 1935
Copa Airlines alarga hasta el 12 de diciembre la suspensión de vuelos a Venezuela

Ciudad de Panamá, 4 dic (EFE).- La panameña Copa Airlines anunció este jueves que extendió hasta el 12 de diciembre la suspensión temporal de los vuelos desde y hacia Caracas, establecida en un principio hasta este viernes.

«Copa Airlines informa que, mientras continúa evaluando las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a Venezuela, ha decidido extender la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas hasta el viernes 12 de diciembre de 2025», dijo la aerolínea de bandera panameña en un comunicado. EFE

