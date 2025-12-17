Copa Airlines anuncia un vuelo diario a Maracaibo, Venezuela, a partir del 20 de diciembre

Ciudad de Panamá, 17 dic (EFE).- Copa Airlines anunció este miércoles que operará a partir del próximo 20 de diciembre una frecuencia diaria entre Panamá y la ciudad venezolana de Maracaibo, mientras mantiene suspendidos, al menos hasta el 15 de enero próximo, los vuelos a Caracas debido al «riesgo operacional» asociado.

Tras un vuelo de prueba el martes al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, «la Aerolínea ha determinado que operar hacia este aeropuerto es seguro y confiable, dado que cuenta con sistemas de aproximación que mitigan el riesgo operacional asociado a eventuales intermitencias en las señales de navegación», indicó un comunicado oficial de Copa. EFE

