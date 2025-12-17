The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Copa Airlines anuncia un vuelo diario a Maracaibo, Venezuela, a partir del 20 de diciembre

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de Panamá, 17 dic (EFE).- Copa Airlines anunció este miércoles que operará a partir del próximo 20 de diciembre una frecuencia diaria entre Panamá y la ciudad venezolana de Maracaibo, mientras mantiene suspendidos, al menos hasta el 15 de enero próximo, los vuelos a Caracas debido al «riesgo operacional» asociado.

Tras un vuelo de prueba el martes al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, «la Aerolínea ha determinado que operar hacia este aeropuerto es seguro y confiable, dado que cuenta con sistemas de aproximación que mitigan el riesgo operacional asociado a eventuales intermitencias en las señales de navegación», indicó un comunicado oficial de Copa. EFE

gf/adl/gpv

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR