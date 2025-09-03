The Swiss voice in the world since 1935

Copa Cargo amplía su flota y proyecta transportar hasta 50.000 toneladas cada año

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de Panamá, 3 sep (EFE).- Copa Airlines Cargo anunció este miércoles la incorporación de una segunda aeronave a su flota, lo que le permitirá transportar hasta 50.000 toneladas de carga cada año y reforzar su operación en varios destinos de América.

Se trata de la aeronave modelo 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF), con matrícula HP 1990W y que cuenta con una capacidad de 22 toneladas, lo que supone un incremento de carga del 15 % respecto a su nivel anterior, precisó la aerolínea en un comunicado.

«La carga que podemos llevar aquí pasa de caballos de carrera para los eventos hípicos, por ejemplo, a farmacéuticas, (artículos) perecederos como flores, pescado, (además de) moda, electrónicos», dijo a EFE el director senior de carga y courier de Copa Airlines, Jaime Álvarez, durante el acto oficial.

Este avión 737-800 BCF «es de última generación para carga, puede manejar 22 toneladas y volar hasta 5 – 6 horas (…) es un avión que nos permite alcanzar mercados más chicos, que no tienen que tener tanto volumen, para poder servirlos de manera recurrente», afirmó Álvarez.

Precisó que operará «al menos dos veces por semana» como un complemento a la capacidad de carga que ofrece Copa en sus vuelos de pasajeros.

Esta incorporación, afirmó la aerolínea en su comunicado, permitirá sumar destinos como Miami (EE.UU.), Puerto España (Trinidad y Tobago), Barbados, Guayaquil (Ecuador) y San Pedro Sula (Honduras), además de incrementar frecuencias en rutas estratégicas como Bogotá (Colombia), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en México, Cuba y Costa Rica, con una oferta más robusta para sectores como el farmacéutico, los perecederos, los agroindustriales y la carga aérea en general.

Copa proyecta así «transportar alrededor de 50.000 toneladas de carga anuales, conectando con mayor eficiencia los principales mercados de la región», agregó la aerolínea.

«Con una red fortalecida y dos aeronaves exclusivas para el transporte de carga, Copa Airlines optimiza su operación logística desde Panamá, donde el Hub de las Américas ofrece ventajas competitivas para conectar con eficiencia los mercados del continente», afirmó la compañía». EFE

gf-cl/jrh

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR