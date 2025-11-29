Copa mantiene vuelos a Venezuela pero solo en horario diurno ante alto nivel de alerta

1 minuto

Ciudad de Panamá, 29 nov (EFE).- La aerolínea de bandera panameña Copa Airlines informó este sábado que sus «operaciones de vuelo sobre el espacio aéreo venezolano se mantienen abiertas», aunque lo hace «con altos niveles de alerta y precaución, solo en horarios diurnos».

«Copa Airlines también se encuentra en permanente comunicación con la Federal Aviation Administration (FAA), la cual ha reiterado que no ha modificado su nivel oficial de alerta ni posición regulatoria», indicó la aerolínea en un comunicado. EFE

