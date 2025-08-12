Coquimbo se afianza como líder de la liga perseguido por la U de Chile

3 minutos

Santiago de Chile, 11 ago (EFE).- Coquimbo Unido se afianzó como líder de la liga chilena, con 44 puntos, luego de ganar por 1-2 en su visita al Cobresal en uno de los partidos de la jornada 19 en la que Universidad de Chile se impuso por 4-1 a Unión Española y Audax Italiano cayó por 4-0 ante Deportes Limache este lunes.

El líder logró el domingo una apurada victoria en la que tuvo que reponerse de una expulsión que lo obligó a jugar con uno menos durante media hora, pero aun así alcanzó su séptimo triunfo consecutivo en el torneo.

El resultado permitió a los aurinegros mantener a su escolta Universidad de Chile con distancia en la clasificación, pues los azules se habían colocado a tres puntos con su triunfo por 4-1 del sábado ante Unión Española.

La goleada fue doblemente bien recibida por la U, pues le sirve para llegar con buen ánimo a su partido del miércoles por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que jugará de local ante el argentino Independiente.

Para ganar en casa, el equipo del técnico argentino Gustavo Álvarez necesitó remontar un gol de los hispánicos, que abrieron el marcador buscando puntos para salir de la zona de descenso en la que se encuentran ya que ocupan el decimoquinto puesto.

Los azules habían cedido puntos en la fecha pasada, por lo que también estaban urgidos de volver al triunfo para no alejarse de la lucha por el título.

“Remontar siempre es una prueba de carácter”, dijo el entrenador de los laicos, quien también destacó que “en el segundo tiempo tuvimos la contundencia que tanto estamos deseando”.

La jornada comenzó con la victoria por 2-0 de Palestino ante Deportes Iquique, que lo dejó tercero con 35 enteros, mientras que los celestes se mantuvieron en el fondo de la clasificación con 10 unidades.

Los árabes desplazaron a Audax Italiano, cuarto con 34 puntos, que no han podido ganar desde que ficharon al experimentado delantero Eduardo Vargas, en tanto que Limache sigue decimocuarto a pesar de sumar un triunfo.

O’Higgins no se movió de la quinta plaza, luego de su empate 3-3 ante el decimotercero La Serena que lo dejó con 31 unidades, en tanto que el actual campeón, Colo Colo, subió al séptimo lugar al igualar 1-1 con el Everton, decimosegundo.

Los albos entraron en la última plaza que da acceso a copas internacionales al llegar a 27 enteros, desplazando a Universidad Católica que tiene la misma cantidad pero que no jugó ante Ñublense, décimo, porque su duelo fue reprogramado.

Huachipato, por su parte, llegó a 25 unidades al ganar por 1-0 en casa al undécimo Unión La Calera, y trepar hasta la novena casilla. EFE

mjr/gbf