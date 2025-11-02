Coquimbo Unido, campeón por primera vez en la liga chilena con cuatro fechas de antelación

3 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 2 nov (EFE).- Un gol del delantero panameño Cecilio Waterman encaminó este domingo la victoria por 2-0 ante Unión La Calera, con la cual Coquimbo Unido se coronó campeón de la liga chilena por primera vez en sus 67 años de historia.

El tanto en el minuto 20 del ariete centroamericano puso la base y Benjamín Chandía, al 75, le colocó encima la copa para sentenciar la coronación de los Piratas que llegaron a 65 puntos y son inalcanzables en la cima a cuatro fechas del final.

El experimentado Waterman, de 34 años, esperó el momento preciso dentro del área para zafarse de marca con un giro y atacar la pelota que su compañero Juan Cornejo le sirvió frente al arco y que empujó de un puntazo.

El gol hizo estallar el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en la ciudad de Coquimbo, a 460 kilómetros al norte de Santiago, el fortín donde no han perdido en esta temporada y en el que estiró a 14 su racha de triunfos consecutivos.

Un resultado que dejó al campeón con 17 unidades de diferencia con respecto al segundo, Universidad Católica, que tiene 48 enteros cuando faltan 12 por disputarse.

Waterman fue el héroe de la victoria consagratoria, pero los filibusteros tienen varios nombres que han sido importantes a lo largo del torneo, como el ‘10’ Matías Palavecino que este domingo jugó con una lesión de tobillo.

Otros llegados a préstamo como el extremo Cristian Zavala, poco considerado en Colo Colo, y que ha sido un impulso en la ofensiva coquimbana, y sobre todo el guardameta de 38 años Diego ‘Mono’ Sánchez.

El portero del pelo verde que se cuelga del arco, que es el bastión que da seguridad a sus compañeros, y que le “caía mal” al presidente chileno Gabriel Boric, quien lo confesó en acto cultural de la ciudad norteña sin saber que Sánchez estaba entre los presentes, para luego reivindicarlo con halagos y tomarse una ‘selfie’.

También su joven entrenador chileno Esteban González, de 43 años, que llegó al club hace tres años y pasó de ser asistente a tomar las riendas a principios de año, para darle al equipo su marca de juego directo, transiciones rápidas y ataques contundentes que lo hizo campeón.

“Ilusionados por lo que estamos viviendo, estos jugadores son tremendos, lo que han hecho en esta segunda rueda es impresionante, somos justos campeones”, aseguró el técnico González a TNT.

Ha sido un largo camino para Coquimbo que probó el liderato en la tercera fecha comenzando la primera rueda del campeonato, y que luego alternó por un corto periodo en posiciones secundarias siempre en la parte alta de la tabla.

Fue a partir de la fecha 13 que los Piratas volvieron a la cima para permanecer allí sin interrupciones y donde van a finalizar, más allá de los resultados que restan, para quedarse con un cupo a la Copa Libertadores 2026.

Será la segunda participación del equipo en el torneo internacional, en el cual debutó en 1992.

Los aurinegros han hecho una temporada excepcional con una sola derrota en 26 encuentros, y lo logró incluso jugando un fútbol menos vistoso por momentos o con varias victorias por la mínima y en sobre el final de los partidos.

“Nos coronamos de local con un estadio lleno, esto se soñado. Vivir esto de verdad que no tiene nombre y va más allá de cualquier forma de jugar”, cerró. EFE

