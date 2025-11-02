Corea del Norte-Brasil y México-Países Bajos, semifinales del Mundial sub-17

Redacción deportes, 2 nov (EFE).- Las selecciones de México y Países Bajos certificaron este domingo su clasificación para las semifinales del Mundial sub-17 de Marruecos, en un torneo en el que la vigente campeona del mundo, Corea del Norte, y Brasil protagonizarán el otro duelo del cuadro.

México se colocó entre los cuatro mejores del campeonato al vencer en los penaltis a Italia, en una noche memorable de su guardameta Valentina Murrieta, que paró dos penas máximas durante el partido, que acabó con empate 0-0, y otra más en la tanda.

De igual manera, Países Bajos consiguió una espectacular remontada y empató en el tiempo extra un 2-0 ante Francia, en un partido que también tuvo que resolverse desde los once metros. Así, la selección ‘orange’, única representante europea que queda en el torneo, jugará las seminales ante México.

También en los penaltis, Brasil consiguió debilitar la rocosa defensa de Canadá, que estuvo a un alto nivel durante todo el encuentro.

En el único partido de cuartos de final que no terminó en empate al final de los noventa minutos, Corea del Norte hizo valer su condición de favorita y arrasó 5-1 a Japón en el duelo de equipos asiáticos.

Ahora, las norcoreanas se enfrentarán a la Canarinha en su intento por alcanzar su cuarta corona mundial en la categoría y la segunda consecutiva. EFE

