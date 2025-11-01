Corea del Norte convoca una reunión clave del partido a mediados de diciembre

2 minutos

Gyeongju (Corea del Sur), 1 nov (EFE).- Corea del Norte dijo este sábado que convocará a mediados de diciembre la próxima reunión plenaria del Partido de los Trabajadores, un encuentro que servirá para perfilar los detalles de un congreso clave para definir sus políticas del próximo año.

Durante la sesión plenaria, cuya fecha exacta aún está por determinar, Pionyang revisará la implementación de las políticas durante este año y «decidirá sobre una serie de asuntos importantes, incluyendo los preparativos para el noveno congreso del partido», indicó la agencia estatal de noticias KCNA en un breve comunicado.

Corea del Norte ha celebrado en los últimos tiempos un encuentro plenario del partido a finales de año de cara al congreso, que suele tener lugar a principios del siguiente.

Este tipo de reuniones suelen generan gran expectación porque en ellas el régimen norcoreano define su postura en materia armamentística, nuclear o exterior, con el foco puesto en esta ocasión en su actitud hacia Estados Unidos tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, y hacia la vecina Corea del Sur, después de que ambos hayan manifestado su voluntad de dialogar con el Norte.

Pionyang no ha respondido a las reiteradas invitaciones de ambas partes, en especial a las del presidente Trump, quien expresó su deseo de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su visita esta semana a Corea del Sur.

En la reunión de este tipo celebrada a finales de 2023, Kim declaró que las relaciones intercoreanas eran las de «dos Estados hostiles» y que no buscaría una reconciliación o reunificación con el Sur, al que calificaría después como su «enemigo número uno».

El anuncio de la convocatoria de la sesión plenaria norcoreana coincidió con las críticas del régimen norcoreano a la reunión prevista hoy entre el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y su homólogo chino, Xi Jinping.

Pionyang describió como una «quimera irrealizable» los planes de desnuclearización del Norte, que Lee y Xi tratarán en la ciudad surcoreana de Gyeongju, donde están participando en la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). EFE

