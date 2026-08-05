Corea del Norte denuncia la primera prueba de Japón con misiles de largo alcance Tomahawk

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Tokio, 5 ago (EFE).- Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, denunció este miércoles el lanzamiento de misiles de crucero de largo alcance Tomahawk realizado la semana pasada por las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) japonesas en el Pacífico, afirmó la agencia de noticias KCNA.

Si bien Kim Yo-jong enfatizó que Tokio no hizo pública la información sobre la zona en la que se realizó el ejercicio, el número de misiles o el alcance de los objetivos, es «innegable que se trata de una prueba de armamento de largo alcance con (Corea del Norte) y otros países vecinos dentro del rango de ataque».

Sus declaraciones llegaron después de que el Ministerio de Defensa de Japón informara de que el destructor Chokai había llevado a cabo un primer lanzamiento de misiles de crucero Tomahawk de fabricación estadounidense, en el marco de los esfuerzos del archipiélago por reforzar sus capacidades de defensa.

Así, la hermana del líder norcoreano advirtió sobre nuevas acciones militares norcoreanas «adicionales» ante el creciente rearme de Japón, argumentando que Pionyang «jamás» permanecerá como «mero espectador» ante la evolución militar japonesa, que considera una «grave amenaza».

«Japón, Estado criminal de guerra, está acelerando su transformación en un Estado beligerante, aprovechando la situación internacional en la que los conflictos y la confrontación entre bandos se están volviendo más feroces», expresó.

Asimismo, recordó que las tropas japonesas participaron en mayo en ejercicios militares conjuntos liderados por Washington en Filipinas y desplegaron misiles guiados superficie-buque con alcance de un millar de kilómetros, entre otros.

En este contexto, criticó la «posesión masiva de diferentes tipos de medios de ataque de largo alcance», en medio de una «táctica encubierta» para convertirse en potencia militar mientras se había comportado como «amante de la paz» en el ámbito internacional.

Japón considera a Corea del Norte como una «amenaza inminente» para su seguridad, debido a los avances en tecnología de misiles y a la ampliación de capacidades navales en medio de su mayor cooperación militar con Rusia, afirmó el Ministerio de Defensa nipón el martes en un informe oficial. EFE

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