Corea del Norte lanzó cohetes de artillería durante la visita del jefe del Pentágono, según Seúl

Corea del Norte lanzó varios cohetes de artillería una hora antes de que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, visitara el lunes la frontera de ese país con Corea del Sur, informó este martes el ejército de Seúl a la AFP.

Pyonyang también disparó la semana pasada proyectiles similares minutos antes de que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, mantuviera una reunión con su par chino, Xi Jinping, aseguró el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.

La dependencia afirmó que detectó «unos 10 cohetes de artillería disparados hacia la parte norte del mar del Oeste», nombre con el que Seúl se refiere al mar Amarillo.

Los proyectiles fueron disparados alrededor de las 15H00 (06H00 GMT) del sábado y sobre las 16H00 (07H00 GMT) del lunes.

«Las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos están analizando minuciosamente los detalles de los proyectiles», añadió el Estado Mayor surcoreano.

Hegseth visitó el lunes la frontera fuertemente fortificada que divide las dos Coreas, el primer jefe del Pentágono en hacerlo en ocho años.

Recorrió Panmunjom, la simbólica aldea de tregua donde las tropas de ambos bandos coexisten cara a cara, tras hacer una parada en el puesto de observación Ouellette, que domina la zona desmilitarizada.

Hegseth y su homólogo surcoreano, Ahn Gyu-back, «reafirmaron la sólida postura de defensa conjunta y la estrecha cooperación entre Corea del Sur y Estados Unidos», informó el Ministerio de Defensa de Seúl en un comunicado.

El viaje de Hegseth se produce después de que la semana pasada no prosperara una reunión entre el líder norcoreano, Kim Jong Un, y el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la gira que el republicano llevó a cabo por Asia.

Sin embargo, Trump ha indicado que está dispuesto a «regresar» para un futuro encuentro con Kim.

El sábado, Lee se reunió con el mandatario chino Xi al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y le instó a que ayudara a Seúl a «reanudar el diálogo» con el Norte.

