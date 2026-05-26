Corea del Norte lanzó varios proyectiles al mar Amarillo, según Seúl

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Corea del Norte lanzó este martes varios proyectiles, entre ellos un misil balístico, al mar Amarillo, según anunció el ejército surcoreano, el último de una serie de ensayos realizados este año.

Hacia las 13h00 (04h00 GMT), el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur detectó el lanzamiento de «varios proyectiles» desde la ciudad norcoreana de Chongju hacia el mar Amarillo, que separa la península coreana de China.

El ejército surcoreano precisó que entre los proyectiles había un misil balístico de corto alcance. Los misiles recorrieron unos 80 km.

El portavoz del Ministerio de Exteriores surcoreano, Park Il, volvió a instar a Corea del Norte a que responda a su política de paz y a sus esfuerzos por reducir las tensiones.

«Como apoyamos firmemente la no proliferación nuclear, seguiremos esforzándonos por lograr avances sustanciales en la resolución del problema nuclear norcoreano mediante un enfoque gradual y pragmático, manteniendo el objetivo de la desnuclarización completa», afirmó.

Los lanzamientos del martes fueron los primeros de Corea del Norte en 37 días y el octavo ensayo de este año.

En abril, Pyongyang llevó a cabo un ensayo con misiles balísticos para «verificar las características y la potencia de una ojiva de bomba de racimo», según informaron entonces los medios de comunicación estatales.

El régimen norcoreano, aislado diplomáticamente, rechaza los intentos del gobierno surcoreano para mejorar las relaciones y considera a Seúl como su adversario «más hostil».

Corea del Norte está sujeta a múltiples sanciones de la ONU que prohíben el desarrollo de armas nucleares y el uso de tecnología de misiles balísticos, unas restricciones que ha incumplido repetidamente.

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