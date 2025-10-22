Corea del Norte lanza al menos un misil balístico no identificado hacia el mar de Japón

1 minuto

Seúl, 22 oct (EFE).- Corea del Norte efectuó este miércoles el lanzamiento de al menos un misil balístico no identificado hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas, informó el Ejército surcoreano.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS) emitió un comunicado a las 8:20 hora local (23:20 GMT del martes) informando de la detección del lanzamiento sin ofrecer mayores detalles.

El último lanzamiento de características similares por parte de Pionyang tuvo lugar en mayo, mes en el que lanzó un misil balístico de corto alcance el día 8 y varios misiles de crucero el día 22, en ambos casos a aguas del mar de Japón.

El lanzamiento de hoy se produce días antes de que Corea del Sur acoja la cumbre de líderes del foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. EFE

rvb-mra/sbb