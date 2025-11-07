Corea del Norte lanza un misil balístico tras tensiones por sanciones de EE.UU.

1 minuto

Seúl, 7 nov (EFE).- Corea del Norte lanzó este viernes un misil balístico no identificado hacia el mar de Japón, afirmó el Ejército surcoreano, un día después de que Pionyang prometiera «responder de forma apropiada» a las sanciones impuestas por Estados Unidos a personas y compañías acusadas de blanquear capital para financiar el programa de armas nucleares norcoreano.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano informó, a las 12:40 hora local (3:40 GMT), que Corea del Norte lanzó un misil balístico «no identificado» hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas, sin dar más detalles.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó el miércoles pasado a ocho personas y dos compañías por blanquear capital para Corea del Norte, unos fondos procedente de operaciones ilícitas como ciberestafas, y dirigidos a financiar su programa de armas nucleares. EFE

rvb/daa/eav