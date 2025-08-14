The Swiss voice in the world since 1935

Corea del Norte niega haber retirado los altavoces de propaganda en la frontera

La poderosa hermana del líder de Corea del Norte desmintió el jueves los informes del ejército surcoreano según los cuales Pyongyang había retirado los altavoces de propaganda instalados a lo largo de la frontera y descartó cualquier posibilidad de distensión con Seúl.

«Nunca hemos retirado los altavoces instalados en la zona fronteriza y no estamos dispuestos a retirarlos», afirmó Kim Yo Jong, hermana de Kim Jong Un, en un comunicado difundido por la agencia oficial norcoreana KCNA.

La frontera entre las dos Coreas es escenario de una guerra de altavoces, en la que Seúl difunde K-pop y boletines informativos hacia el Norte, mientras que este último emite ruidos inquietantes.

Tras llegar al poder a principios de junio, el presidente surcoreano, Lee Jae-Myung, prometió tender la mano a Pyongyang, al argumentar que «cualquiera que sea el costo, la paz es preferible a la guerra».

El Ministerio de Defensa surcoreano anunció el 5 de agosto que comenzó a retirar los altavoces de su lado de la frontera para «ayudar a aliviar las tensiones con el Norte». Unos días más tarde, su Estado Mayor afirmó que el ejército norcoreano empezó a hacer lo mismo.

En su declaración del jueves, Kim rechazó cualquier gesto en ese sentido.

«Hemos aclarado en varias ocasiones que no tenemos voluntad de mejorar las relaciones con la República de Corea… y esta postura y punto de vista concluyentes quedarán fijados en nuestra Constitución en el futuro», añadió.

Su declaración se produjo mientras Corea del Sur y Estados Unidos se preparan para celebrar sus maniobras militares conjuntas anuales destinadas a contener al Norte, del 18 al 28 de agosto.

Técnicamente, ambos vecinos siguen en guerra, ya que la Guerra de Corea de 1950-1953 terminó con un armisticio, no con un tratado de paz.

acb/tc/alh/arm/nn

