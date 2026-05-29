Corea del Norte no está interesada en dialogar con EEUU y el Sur, dice el canciller de Singapur

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Corea del Norte no parece interesada en la diplomacia con Washington y Seúl y en su lugar ha optado por reforzar la autosuficiencia y la disuasión militar, aseguró el ministro de Exteriores de Singapur tras una inusual visita a ese hermético país.

Pyongyang ha rechazado repetidamente las propuestas de paz del gobierno surcoreano, al tiempo que ha respaldado a Rusia en su invasión de Ucrania.

Los comentarios a última hora del jueves del jefe de la diplomacia singapurense, Vivian Balakrishnan, se produjeron tras su primera visita en ocho años a Pyongyang, con motivo del medio siglo de relaciones diplomáticas.

«En este momento, ellos (…) parecen no estar interesados en ningún tipo de compromiso externo, ni con Estados Unidos ni siquiera con la República de Corea», el nombre oficial de Corea del Sur, aseguró el canciller a los medios locales en Seúl.

«En cambio, se están enfocando en fortalecer su autosuficiencia, así como su propia disuasión militar», dijo tras su visita de trabajo de dos días a ese aislado país dotado del arma nuclear.

Balakrishnan señaló que también había observado un endurecimiento en la postura del Norte respecto a la unificación de la península coreana.

«En este momento (Corea del Norte) no está buscando oportunidades para entablar conversaciones o un compromiso significativo», reiteró.

A pesar de que casi no hay comercio entre los dos países, las relaciones entre Singapur y Corea del Norte son cordiales. Balakrishnan dijo que había invitado a Pyongyang a asistir a un foro regional organizado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

El funcionario de Singapur también publicó un video en Facebook en el que aseguró que «Pyongyang es una ciudad moderna, limpia y bien planificada».

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