Corea del Norte prueba un misil de crucero un día antes de la visita de Trump a Corea del Sur

Corea del Norte lanzó misiles de crucero mar a tierra desde su costa oeste el martes, publicó la prensa estatal norcoreana, un día antes de que el presidente Donald Trump inicie una visita a Corea del Sur.

Los misiles fueron lanzados verticalmente y volaron durante más de dos horas, reportó la agencia de noticias KCNA el miércoles.

La agencia reportó que Pak Jong Chon, vicepresidente de la Comisión Militar Central de Corea del Norte, supervisó la prueba, no Kim Jong Un, con quien Trump ha expresado interés en reunirse mientras visita Corea del Sur esta semana.

Pak destacó que su país está alcanzando «éxitos importantes» en el desarrollo de sus «fuerzas nucleares» como un factor de disuasión de una guerra.

Trump y Kim se reunieron por última vez en 2019 en la Zona Desmilitarizada que separa a la península de Corea.

Pyongyang no ha dicho si Kim aceptará encontrarse nuevamente con Trump.

