Corea del Norte reafirma su apoyo a Moscú en su guerra con Ucrania

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Corea del Norte reafirmó su apoyo a la guerra de Moscú en Ucrania mientras los ministros de Exteriores sostuvieron conversaciones en la capital rusa, informó el martes la prensa estatal de Pyongyang.

La canciller norcoreana, Choe Son Hui, y su par ruso, Serguéi Lavrov, celebraron el lunes un «tercer diálogo estratégico» en un momento en que la asociación entre los dos países «se desarrolla vigorosamente», según un comunicado de prensa difundido por la agencia estatal norcoreana KCNA.

«La parte de la RPDC (República Popular de Corea) expresó su apoyo invariable a todas las políticas internas y externas de la Federación de Rusia para eliminar la causa raíz de la disputa ucraniana y defender su soberanía nacional, integridad territorial y justicia internacional», señaló el comunicado.

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió a la diplomática visitante el domingo para agradecer a Corea del Norte su apoyo, que ha incluido soldados.

«Quisiera una vez más expresar mi gratitud por el apoyo prestado a la operación militar especial que estamos llevando a cabo», dijo Putin, según un video difundido por el Kremlin.

«Nunca olvidaremos» las «hazañas heroicas» de los soldados norcoreanos, que serán «honrados del mismo modo que nuestros compatriotas», añadió.

Corea del Norte ha enviado tropas a la región rusa de Kursk y ha suministrado sistemas de armas para respaldar el esfuerzo bélico de Moscú.

A cambio, según los analistas, el empobrecido y aislado país ha recibido ayuda financiera, alimentos, suministros de energía y tecnología militar de Moscú.

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