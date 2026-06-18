Corea del Norte rechaza los «anacrónicos» llamamientos del G7 a la desnuclearización

Compartir

2 minutos

Seúl, 18 jun (EFE).- Kim Yo-jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, rechazó este jueves los «anacrónicos» llamamientos a la desnuclearización de la península coreana que hicieron los líderes del G7 durante la cumbre que se celebró esta semana en la ciudad francesa de Évian.

Kim dijo que el G7, al que acusa de ser el «principal responsable de la destrucción de la paz mundial» y del sistema internacional de la no proliferación nuclear, «difama» a Corea del Norte con «una retórica política infundada», según un comunicado de la agencia de noticias norcoreana KCNA.

Así, la hermana del líder consideró que estos países «deben ser conscientes de que la ‘desnuclearización’ jamás podrá materializarse», puesto que sus argumentos «han quedado totalmente obsoletos».

Para Kim, el acceso del país a las armas nucleares, como medio de autodefensa, «debe preservarse a toda costa», y la desnuclearización «es una línea roja que jamás podrá cruzarse».

«Quien intente perjudicar estos intereses cometería el peor error: provocar una catástrofe», expresó.

Las declaraciones de Kim llegan horas después de que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, pidiera en Francia a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que ayudara a llevar la «paz» a la península coreana, «siguiendo el ejemplo de Oriente Medio», en referencia al reciente acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán.

El foro político y económico internacional manifestó una «profunda preocupación» por el desarrollo de programas nucleares y de misiles balísticos por parte de Pionyang, reafirmando su compromiso con la desnuclearización de la península coreana, en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. EFE

cor-pagb/llb