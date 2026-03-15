Corea del Norte reivindica una prueba con lanzacohetes múltiples tras detección de misiles

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Seúl, 15 mar (EFE).- Corea del Norte reivindicó este domingo una prueba con varios lanzacohetes múltiples «ultraprecisos» sobre el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas) la víspera, el mismo día en que el Ejército surcoreano detectó el lanzamiento de una decena de misiles balísticos en la zona.

«Los cohetes lanzados impactaron contra un objetivo insular en el Mar del Este de Corea, a unos 364,4 kilómetros de distancia, con una precisión del 100 %, demostrando una vez más la capacidad destructiva de su ataque concentrado y el valor militar del sistema», detalló la agencia oficial de noticias norcoreana, KCNA.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó la prueba junto a su hija adolescente, que se cree que podría llamarse Kim Ju-ae o Kim Ju-hae y tener unos 13 años, y de quien se especula que está siendo preparada como futura sucesora, según se observa en las imágenes publicadas por la agencia estatal.

«Como he dicho en varias ocasiones, si se utiliza este arma, la infraestructura militar del adversario que se encuentre dentro de su alcance jamás podrá sobrevivir», aseguró Kim sobre el armamento utilizado, que KCNA describió como «doce lanzacohetes múltiples ultraprecisos de 600 milímetros de calibre».

Este sábado, el Ejército surcoreano dijo que Pionyang había lanzado unos diez misiles balísticos hacia el mar de Japón desde un lugar cercano a la capital norcoreana, que volaron en torno a unos 350 kilómetros.

La prueba de armamento de Corea del Norte coincide con los ejercicios militares anuales Freedom Shield entre Estados Unidos y Corea del Sur, que comenzaron el lunes en medio de la incertidumbre sobre un posible despliegue de activos militares estadounidenses desde la península coreana hacia Oriente Medio por la escalada de la guerra con Irán.

Corea del Norte suele reaccionar con dureza a estas maniobras, que considera un ensayo para invadir su territorio y una muestra de la política hostil de Washington y Seúl. EFE

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