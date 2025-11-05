Corea del Norte y Países Bajos jugarán la final; Brasil y México pelearán por el bronce

1 minuto

Redacción deportes, 5 nov (EFE).- Las selecciones de Corea del Norte y Países Bajos jugarán la final del Mundial sub-17 femenino de fútbol, que se disputa en Marruecos; tras vencer este miércoles en sus respectivos encuentros de semifinales a Brasil y México.

La selección de Corea del Norte, actual campeona, doblegó 2-0 a Brasil, que tuvo que jugar con diez jugadoras por la expulsión de Andreyna los últimos minutos de la primera parte y toda la segunda mitad. Un doblete de Jong-Hyang Yu, máxima goleadora del torneo con ocho tantos, fue suficiente para alcanzar una nueva final para las asiáticas.

Ahora, las norcoreanas optarán a ser tetracampeonas del mundo en la categoría, con la posibilidad de ganar en dos ediciones consecutivas, hazaña sólo conseguida hasta la fecha por la selección española (2018 y 2022).

Por su parte, Países Bajos venció por la mínima, 1-0, a México en un choque que se resolvió en la segunda parte con el gol de Lina Touzani en el minuto 68.

A pesar de no contar con ocasiones de aparente peligro, las pupilas de Miguel Gamero pudieron marcar en alguna ocasión tras la floja actuación de la portera neerlandesa Maren Groothoff.

Así, México y Brasil disputarán la final de consolación con la medalla de bronce en juego, en una última jornada programada para el sábado 8 de noviembre. EFE

