Corea del Sur agasaja a Trump con una medalla honorífica y una corona dorada

Gyeongju (Corea del Sur), 29 oct (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, agasajó este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con la Gran Orden de Mugunghwa, la máxima condecoración del país, y con una réplica de una corona dorada de una antigua dinastía coreana.

Lee ofreció una ceremonia pomposa en el Museo Nacional de Gyeongju, ciudad que acoge la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde ambos mandatarios mantuvieron una reunión bilateral seguida de un almuerzo.

Con este gesto, Trump se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en recibir la Gran Orden de Mugunghwa, cuyo diseño, en forma de hoja de laurel, simboliza la prosperidad.

«Es un gran honor», declaró Trump. «Me gustaría ponérmela ahora mismo», añadió con una sonrisa.

Además de la medalla, Lee obsequió al mandatario estadounidense con una réplica de una corona dorada del antiguo reino de Silla, descubierta en excavaciones arqueológicas en Gyeongju.

El reino de Silla fue uno de los tres grandes reinos de la antigua Corea y existió aproximadamente entre el siglo I a.C. y el año 935.

Según la Oficina Presidencial surcoreana, el regalo simboliza «una nueva era de coexistencia pacífica y crecimiento conjunto en la península coreana, en la que Corea del Sur y Estados Unidos trabajarán codo a codo».

Lee, que asumió la presidencia en junio pasado, se ha mostrado más partidario del diálogo con Pionyang que su predecesor y ha elogiado los esfuerzos de Trump por acercarse al líder norcoreano, Kim Jong-un.

Durante el almuerzo, los mandatarios degustaron mariscos surcoreanos con salsa mil islas, en alusión a la ciudad natal del republicano, Nueva York.

El presidente estadounidense llegó este miércoles a Corea del Sur como última escala de su gira asiática, que también lo llevó a Malasia y Japón, donde la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, le obsequió un palo de golf perteneciente al exmandatario Shinzo Abe, quien mantuvo una estrecha amistad con Trump durante su primer mandato y fue asesinado en 2022. EFE

