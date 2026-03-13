Corea del Sur aplica un límite al precio del combustible ante guerra en Oriente Medio

2 minutos

Seúl, 13 mar (EFE).- El Gobierno de Corea del Sur comenzó a aplicar este viernes un límite temporal al precio del combustible con el objetivo de contener el alza provocada tras la guerra en Oriente Medio, una región de la que Seúl obtiene la gran mayoría de su crudo.

El precio máximo se basa en el precio de suministro de las refinerías a gasolineras y distribuidores, mientras quedó excluido el precio de venta en las gasolineras, según dijo el Ejecutivo en un comunicado publicado la víspera.

Para el primer periodo, del 13 al 26 de marzo, el Gobierno fijó precios máximos de 1.724 wones (1,16 dólares) por litro para la gasolina, 1.713 wones (1,15 dólares) para el diésel y 1.320 wones (0,89 dólares) para el queroseno.

Al terminar la primera etapa, «el precio máximo se ajustará para reflejar las tendencias de los precios del petróleo a nivel nacional e internacional», dijeron las autoridades.

La medida forma parte de un paquete de acciones adoptadas por Seúl para contener el impacto del encarecimiento de la energía.

El Gobierno implementó esta semana una extensión de dos meses de un subsidio al diésel y también anunció la liberación de 22,46 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas en coordinación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Corea del Sur importa alrededor del 70,7 % de su petróleo crudo y el 20,4 % de su gas natural licuado (GNL) de Oriente Medio, según datos de la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA), lo que hace al país especialmente sensible a las tensiones en esa región.

Los precios del petróleo han repuntado ante la incertidumbre sobre el cierre del estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20 % del petróleo mundial.

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ordenó el jueves mantener bloqueado el estrecho, aunque posteriormente el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmó que la nación persa no lo cerrará. EFE

rvb/gad